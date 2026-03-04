David y Victoria Beckham felicitan a su hijo Brooklyn por su cumpleaños en medio de fuertes tensiones familiares

David y Victoria Beckham recurrieron a sus redes sociales para dedicarle un mensaje por su cumpleaños número 27 a su hijo Brooklyn Peltz Beckham, pese a la tensión que existe entre ellos desde que el joven asegurara que sus padres controlaban su vida e incluso intentaron arruinar su matrimonio.

David, de 50 años, parece dispuesto a dejar atrás los problemas y compartió en sus historias de Instagram dos imágenes de cuando su hijo era un niño. En la primera, ambos aparecen en una piscina junto a Victoria, de 51 años.

En otra fotografía en blanco y negro se ve a un Brooklyn un poco mayor posando con su padre. "Feliz cumpleaños, Bust", escribió el exfutbolista, etiquetando a Victoria con un "Te amo x".

Victoria también publicó dos mensajes dedicados a su hijo en sus historias de Instagram, la primera es la misma imagen en la piscina que compartió David. "Feliz cumpleaños, Brooklyn, te amamos muchísimo", escribió la exintegrante de Spice Girls.

La diseñadora sumó además una foto en blanco y negro en la que aparece con Brooklyn cuando era bebé: "Feliz cumpleaños 27, Brooklyn, te amo muchísimo", escribió.

¿Qué dijo David Beckham tras las acusasiones de su hijo?

Estas publicaciones se dan en medio de un evidente distanciamiento familiar, luego de que en enero Brooklyn difundiera varios mensajes en los que acusó a sus padres de intentar sabotear su relación con su esposa, Nicola Peltz Beckham, y de difundir "innumerables mentiras".

El joven aseguró que sus padres habrían intentado "incansablemente arruinar" su matrimonio por motivos de publicidad. También afirmó que buscaron "sobornarlo" para que cediera los derechos sobre su nombre antes de su boda.

"Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia", dijo Brooklyn en su publicación.

Si bien David Beckham no respondió directamente a las declaraciones de su hijo, sí habló sobre los riesgos que implican el uso de las redes sociales.

"Siempre he hablado sobre las redes sociales y el poder que tienen. Para bien y para mal. Lo he comprobado personalmente, especialmente con mis hijos; es que hay que usarlas por las razones correctas", comentó en el programa Squawk Box de CNBC.