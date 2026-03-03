¿Qué se sabe del ataque con drones a las embajadas de Estados Unidos en Riad y Kuwait?

Irán apunta a las instalaciones de Estados Unidos en Medio Oriente, para responder al ataque lanzado por Washington e Israel contra su territorio desde el 28 de febrero. Dos ataques con drones impactaron las embajadas de EE. UU. en Arabia Saudita y Kuwait este martes y lunes, respectivamente.

Las delegaciones diplomáticas, que han omitido cualquier comentario sobre el origen de los ataques, no registraron afectados por las explosiones, pero informaron de la suspensión de la atención consular y pidieron a sus connacionales buscar refugio.

La Administración Trump ordenó la evacuación del personal no esencial y sus familiares en Kuwait, Baréin, Irak, Qatar, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos. Además, ha instado a sus ciudadanos a abandonar más de una docena de países de Oriente Medio, pero con gran parte del espacio aéreo cerrado, muchos permanecen varados.

Hasta el cuarto día de agresiones mutuas contra Irán, el Ejército estadounidense ha confirmado la muerte de seis militares estadounidenses. Tres personas más murieron en los Emiratos Árabes Unidos, una en Kuwait y otra en Baréin.

La Embajada de Estados Unidos en Israel advirtió que no está en condiciones de evacuar o ayudar a los connacionales que intenten abandonar el país, a quienes aconsejó que hicieran sus propios planes de seguridad.

Teherán justifica su agresión a terceros países como una respuesta al bombardeo conjunto estadounidense‑israelí sobre su territorio, tras advertir previamente que las bases y activos estadounidenses en la región serían objetivos legítimos tras una agresión de Washington.

Dos drones impactan la Embajada de Estados Unidos en Riad

Dos drones atentaron contra la Embajada de Estados Unidos en el barrio diplomático de Riad, la capital de Arabia Saudita, en la madrugada de este martes 3 de marzo, lo que provocó un "fuego limitado" y "daños materiales menores al edificio", reportó el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita.

Algunos testigos citados por la prensa describieron una "fuerte explosión" seguida de una llamarada en el exterior del edificio principal. El fuego fue controlado rápidamente y no se propagó al interior.

Un memorando interno del Departamento de Estado, citado por AP, detalla que el ataque con drones provocó el derrumbe de parte del techo de la embajada.

El ataque no produjo víctimas fatales ni heridos en la misión diplomática, que estaba desocupada al momento del ataque y parcialmente evacuada desde hace días. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que "pronto" se sabrá su respuesta a este ataque.

La embajada instó a sus connacionales a evitar acercarse a las instalaciones. Posteriormente, emitió una alerta de seguridad para advertir de un inminente ataque con misiles o drones sobre la ciudad oriental de Dhahran, donde hay un consulado estadounidense y la sede del gigante petrolero estatal saudí Aramco 2222.

La legación ha emitido avisos a los estadounidenses en Riad, Yeda y Dhahran, para que se mantengan refugiados y limiten desplazamientos no esenciales, especialmente a zonas cercanas a instalaciones militares.

En la alerta de seguridad, la embajada instó a los ciudadanos estadounidenses a monitorear su sitio web para obtener actualizaciones, registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) del Departamento de Estado y evitar manifestaciones y grandes reuniones.

Las autoridades saudíes informaron de la interceptación de varios drones adicionales en el área de Riad y Al‑Khar.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Riad expresó su condena "en los términos más enérgicos" al ataque con drones sobre la embajada estadounidense, al que calificó de “flagrante violación” de las normas y leyes internacionales, incluidas las Convenciones de Ginebra de 1949 y la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas.

Arabia Saudita reivindicó su derecho "a tomar todas las medidas necesarias" para defender su seguridad e intereses vitales, incluida la opción de responder a cualquier agresión. Además, insistió en que no permitirá usar su territorio o espacio aéreo para atacar Irán.

Ataque contra Washington en Kuwait

Un día antes del ataque aéreo en Riad, la Embajada de Estados Unidos en Kuwait fue impactada por un dron, lo que originó una conflagración, según el testimonio de funcionarios citados por la prensa local.

La delegación diplomática, que no se pronunció oficialmente sobre la autoría del ataque, canceló "todas las citas consulares, tanto regulares como de emergencia", ya que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

El Departamento de Estado había elevado el domingo a Nivel 3 el aviso de viaje sobre Kuwait, una medida que invita a los ciudadanos a reconsiderar viajar al país. Además, autorizó la salida de personal no esencial y familiares, citando el riesgo de conflicto armado y posibles ataques de drones y misiles procedentes de Irán.

Kuwait ha sufrido impactos y amenazas sobre infraestructuras que albergan fuerzas estadounidenses, como parte de las represalias iraníes contra bases de EE. UU. en la región.

Las autoridades kuwaitíes señalaron que sus sistemas de defensa aérea interceptaron parte de los proyectiles y drones iraníes “de acuerdo con las reglas de enfrentamiento y los procedimientos operativos aprobados”.

El Gobierno denunció como una violación al derecho internacional la agresión de Irán contra la embajada de EE. UU., a la que se refirió como un “ataque criminal” y “atroz”.

Kuwait afirmó su "pleno e inherente derecho de legítima defensa" en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU y anunció que tomará "todas las medidas necesarias" para proteger su territorio, su población y los residentes, advirtiendo que la continuidad de estas acciones socava la seguridad y la estabilidad regional.