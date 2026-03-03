Embajador de Perú en Israel dice que más de cien connacionales viven en Irán y que ya se están organizando evacuaciones

Javier Sánchez-Checa, embajador de Perú en Israel, en diálogo con RPP, estimó que más de 100 connacionales viven permanentemente en Irán, nación que viene siendo bombardeada por Israel y Estados Unidos, en el marco de los ataques de uno y otro lado, que iniciaron el último sábado.

En ese sentido, el diplomático indicó que si bien Perú no tiene embajada en el país islámico, la embajadora peruana en Turquía es la que se encuentra encargada de los compatriotas en Irán, y que ya se están organizando operativos de evacuación.

"En lo que se refiere al tema de Irán, efectivamente, no tenemos embajada en Irán. Nuestra embajadora en Turquía es la responsable de la atención de los ciudadanos y los intereses peruanos en ese país. Viven permanentemente en Irán alrededor de unos 120, 130 peruanos. La embajada ya se puso en contacto con la mayor parte de ellos y, tengo entendido, que están también organizando un operativo para apoyarlos", sostuvo Sánchez-Checa.

El embajador adelantó que un promedio de 20 connacionales en Irán ya se comunicó con la Embajada peruana ubicada en Ankara, capital de Turquía, para pedir su evacuación.

"[Irán] es un país mucho más grande y Turquía también, así que están trasladándose hacia la frontera y proveyendo todas las facilidades para poder repatriar a un grupo que, hasta el momento, con la información que cuento, estaba en alrededor de unos 15 o 20 personas que ya habían contactado a nuestra misión en Ankara", destacó.

Peruanos varados en Israel ya están siendo repatriados a través de Jordania

Por otro lado, el diplomático indicó que está en permanente contacto con los peruanos que residen en Israel, cifra que estimó en 3 500 personas, y que algunos compatriotas varados en la nación judía ya han sido evacuados, vía terrestre, por Jordania.

"Mantenemos un permanente contacto con nuestra comunidad. Efectivamente, [los] hemos dividido, para efectos de ayudarlos, en dos grupos. Primero, el de los 3500 peruanos que se encuentran radicados aquí, que están en permanente contacto con nosotros, cumpliendo las instrucciones de las autoridades israelíes y nuestras sugerencias. Y luego, un grupo de peruanos que, efectivamente, quedó atrapado tras producirse los ataques", manifestó.

"Ayer, afortunadamente, pudimos ayudar a evacuar a una familia de 10 peruanos que se quedaron atrapados en Jerusalén. Los ayudamos por la frontera con Jordania. Ya se encuentran en Jordania, en buen estado, y esperando su vuelo hacia Madrid. En la mañana de hoy, también pudimos ayudar a una nueva compatriota que también ya se encuentra en Jordania sana y salva", destacó.

Asimismo, Sánchez-Checa dijo que se mantiene expectante de la reapertura de los aeropuertos en Israel para continuar con las evacuaciones de los connacionales varados, aunque, según señaló, todavía es incierta la reanudación de los servicios debido a los constantes bombardeos.

"Estamos esperando que se estabilice un poco la situación aquí para hacer un plan, de ser necesario, para evacuar, primero, a los peruanos que se encuentran aquí varados, y si eventualmente se necesitara evacuar, a una zona segura, a algún residente peruano, o sea, con nacionalidad israelí, pero que por su vulnerabilidad necesitara evacuar", indicó.

"Este grupo de 20 peruanos originalmente que teníamos varados aquí, esta primera familia decidió salir a pesar de que la sugerencia del gobierno era que todavía no se saliera a las calles, pero, ante su insistencia, los apoyamos. Los demás están esperando que la situación se calme para poder saber si retoman sus vuelos. El gobierno anunció que el aeropuerto se abriría nuevamente el día viernes, [pero] es difícil de saber con certeza porque puede recrudecer la situación en cualquier momento. Igual estamos trabajando con ellos, evaluando las rutas de evacuación en el caso que tuviéramos que activarlas. El estado de emergencia originalmente debía culminar el día de hoy, pero el Estado israelí lo ha extendido hasta el día jueves. Entonces creo que, para el jueves, podríamos tener una mayor claridad sobre la necesidad de evacuarlos de forma ordenada, a través de la frontera con Jordania o la frontera con Egipto", culminó.