Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Uno de los peores días de mi vida": Rodrygo lamenta la dura lesión que lo saca del Mundial

Rodrygo Goes quedó fuera de la Copa del Mundo 2026.
Rodrygo Goes quedó fuera de la Copa del Mundo 2026. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JUANJO MARTÍN
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Por medio de su cuenta en Instagram, Rodrygo habló de su lesión a los ligamentos en el último partido del Real Madrid.

Duro golpe para Rodrygo. El delantero del Real Madrid sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha, por lo que se perderá lo que resta de temporada y también el Mundial 2026 con la Selección de Brasil.

Rodrygo Goes se lesionó en el último partido del Real Madrid, que cayó 0-1 ante el Getafe por LaLiga. Su rodilla se quedó enganchada en su intento de regatear a Adrián y, pese a que los gestos de dolor fueron más que evidentes, el brasileño acabó el encuentro.

Posteriormente, los peores pronósticos se confirmaron y Rodrygo escribió una motiva carta en sus redes sociales por la lesión que lo saca de los terrenos de juego en el mediano y largo plazo.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Rodrygo no va al Mundial 2026

"Uno de los peores días de mi vida. ¡Cuánto temí siempre esta lesión! Quizás la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente. No sé si lo merezco, pero ¿de qué puedo quejarme? ¡Cuántas cosas maravillosas he vivido ya, que tampoco merecía!", dijo en Instagram.

Luego, el también exjugador del Santos lamentó que la lesión lo saque de la inminente Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Ha surgido un gran obstáculo en mi vida, en mi carrera, que me impide hacer lo que más amo por un tiempo. Estoy fuera lo que resta de temporada con mi club y fuera del Mundial con mi país, un sueño que todos saben cuánto significa para mí. Y solo puedo ser fuerte como siempre, no es nada nuevo", indicó.

Por último, Rodrygo agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en las últimas horas. Buscará volver más fuerte que nunca.

"¡Gracias a todos por las oraciones, los mensajes y el cariño! Son muy importantes para mí. Aunque este es un momento muy difícil prometo no detenerme aquí, creo que aún tengo muchas cosas increíbles por vivir y llevar alegría a todos los que confían en mí, solo es un hasta pronto… Dios sigue teniendo el control de todo", añadió el delantero.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Rodrygo Goes Real Madrid Selección de Brasil

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA