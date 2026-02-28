Últimas Noticias
Israel anuncia la muerte de siete altos cargos iraníes, entre ellos el ministro de Defensa

Iraníes se congregan durante las protestas contra Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán, este sábado. Una operación militar conjunta israelí-estadounidense tuvo como blanco varios puntos de Irán en la madrugada del 28 de febrero de 2026.
Iraníes se congregan durante las protestas contra Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán, este sábado. Una operación militar conjunta israelí-estadounidense tuvo como blanco varios puntos de Irán en la madrugada del 28 de febrero de 2026. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ABEDIN TAHERKENAREH
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

En una comparecencia por vídeo, el portavoz del Ejército, Defrie Effin, informó sobre las muertes del ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohamed Pakpur.

El Ejército israelí anunció la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

En una comparecencia por vídeo, el portavoz del Ejército, Defrie Effin, afirmó que también han muerto en los ataques de este sábado de Israel y Estados Unidos en Irán el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, y dos figuras cercanas al líder supremo israní, Alí Jameneí: su asesor para Asuntos de Seguridad, Ali Shamjani, y el jefe de su Oficina, Mohamed Shirazi.

También fallecieron en los ataques el jefe de Inteligencia del Comando Jatem Alanbieh, Salah Asadi, y dos cargos de la organización de innovación en defensa SPND, Reza Mozafari y Hossein Jabal Amelian.

Effin no especificó la duración de la operación militar que lleva a cabo conjuntamente con EE.UU. contra Irán desde la mañana de este sábado, pero advirtió a la población civil de que se prepare para continuar actuando de acuerdo a las condiciones del estado de emergencia durante un tiempo indeterminado.

Preguntado sobre si el Ejército israelí considera atacar a los Hutíes de Yemen, el portavoz afirmó que la posibilidad no está descartada.

"Estamos acostumbrados a llevar a cabo guerras de múltiples frentes. Atacaremos Yemen de ser necesario", indicó. 

Tags
Israel Medio Oriente Irán EE.UU.

