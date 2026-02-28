Puente Piedra: intervienen taller clandestino donde se desmantelaban vehículos robados [VIDEO]

En el lugar, había gran cantidad de autopartes de dudosa procedencia. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional encontraron dos vehículos desmantelados dentro de un presunto taller clandestino, ubicado en la avenida Las Viñas, en la asociación de vivienda Los Sauces, en el distrito de Puente Piedra, al norte de la capital.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que los dos coches encontrados en el recinto tienen denuncia de robo.

Las fuerzas del orden encontraron dentro del predio gran cantidad de autopartes de dudosa procedencia. Entre las piezas halladas, hay llantas, motores, tanques de gas, placas de rodaje, entre otros.

Se sospecha que son restos de otros vehículos que fueron desguazados en el pasado.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cómo se dio con este taller clandestino?

La Policía Nacional dio con este taller clandestino, luego de que la dueña denunciara que sus inquilinos estaban usando el inmueble para actividades presuntamente ilícitas.

Según fuentes de la investigación, los dos vehículos encontrados en el taller clandestino tienen denuncias de robo, uno en el distrito de Los Olivos y otro en Comas, ambos en el norte de Lima.

A través de su cuenta en X, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) destacó la intervención de este presunto taller clandestino “dedicado al desmantelamiento de vehículos robados”.

“En el lugar, se encontraron dos unidades desarmadas con requisitoria vigente por hurto y robo agravado. Los vehículos habían sido sustraídos el 25 de febrero en Comas y Los Olivos”, resaltó la institución.



🚨 Agentes de la División de Investigación de Asuntos Sociales (DIVIAS) hallaron en Puente Piedra un presunto taller clandestino dedicado al desmantelamiento de vehículos robados. En el lugar se encontraron dos unidades desarmadas con requisitoria vigente por hurto y robo… pic.twitter.com/qlumg1IhuO — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) February 28, 2026