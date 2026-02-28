Regatas Lima vs. Rebaza Acosta en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver fecha 8 de Fase 2 de Liga Peruana de Vóley?

Regatas Lima y Rebaza Acosta se enfrentarán por la fecha 8 de la segunda ronda de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. El encuentro se disputará en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Las chorrillanas llegan a este partido después de competir en el Sudamericano de Clubes.

Regatas Lima vs. Rebaza Acosta: ¿cómo llegan a la fecha 8 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?



Regatas Lima perdió 0-3 ante SESI, en el Sudamericano de Clubes. En tanto, Rebaza Acosta ganó 3-2 a Olva Latino.

¿Cuándo y dónde juegan Regatas Lima vs. Rebaza Acosta en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido Regatas Lima vs. Rebaza Acosta se disputará el sábado, 28 de febrero, en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Regatas Lima vs. Rebaza Acosta en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú , el partido Regatas Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 4:40 p.m.

, el partido Regatas Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 4:40 p.m. En Colombia, el partido Regatas Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 4:40 p.m.

En Ecuador, el partido Regatas Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 4:40 p.m.

En Bolivia, el partido Regatas Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 5:40 p.m.

En Venezuela, el partido Regatas Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 5:40 p.m.

En Argentina, el partido Regatas Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 6:40 p.m.

En Brasil, el partido Regatas Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 6:40 p.m.

En Chile, el partido Regatas Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 6:40 p.m.

En México (CDMX), el partido Regatas Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 3:40 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Regatas Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 4:40 p.m.

¿Dónde ver el Regatas Lima vs. Rebaza Acosta en vivo por TV?

El partido entre Regatas Lima ante Rebaza Acosta se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). También se transmitirá EN DIRECTO por los canales digitales de Latina (página web y app). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Regatas Lima vs Rebaza Acosta: precios de entradas



General: S/ 20

Preferente Norte: S/ 30

Preferente Sur: S/ 30

Oriente: S/ 40

Occidente: S/ 50

Regatas Lima vs Rebaza Acosta: últimos resultados

Rebaza Acosta 2-3 Regatas Lima - (14-12-2025)

Rebaza Acosta 1-3 Regatas Lima (15-03-2025)

Rebaza Acosta 1-3 Regatas Lima (01-02-2025)