Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Renzo Garcés tras poner a Alianza Lima como líder del Torneo Apertura: "Esto es una familia"

Renzo Garcés llevó la cinta de capitán.
Renzo Garcés llevó la cinta de capitán. | Fuente: Alianza Lima
Rosario Salazar Neyra

por Rosario Salazar Neyra

·

El defensa anotó el gol de la victoria ante UTC en Cajamarca y dejó a Alianza Lima en la punta de la Liga 1.

Renzo Garcés se vistió de héroe al marcar en el 90+1 el gol que le dio el triunfo a Alianza Lima ante UTC y lo dejó como líder del Torneo Apertura.

Tras el pitazo final, el zaguero destacó la fortaleza del grupo y el valor de la unión en este momento clave del campeonato.

¡Celebra el capitán! Renzo Garcés anotó el gol del triunfo de Alianza Lima ante UTC en Cajamarca [VIDEO]

“Sí, esto es una familia. Hay compañeros nuevos, el cuerpo técnico nuevo y creo que hemos ido formando un buen ambiente”, señaló Garcés, resaltando que el crecimiento del plantel fecha a fecha a pesar de las críticas de un sector de la hinchada.

Para el defensor, la cohesión interna ha sido determinante incluso en los momentos más complicados.

El defensa de Alianza Lima reconoció que no todo fue sencillo en el camino hacia la punta. “Hemos pasado por momentos difíciles, pero supimos superar”, afirmó, dejando en claro que el liderato es consecuencia de la fortaleza mostrada por el grupo sobre todo en los partidos en los que les faltó contundencia.

Sobre su inesperado protagonismo Renzo Garcés tomó el momento con humildad: “No, la verdad que no lo pensaba. Pero creo que esto es un equipo, cualquiera puede hacer gol. Hoy Jesús me permite hacer el gol de la victoria, pero esto es el esfuerzo de todos los compañeros”.

El blanquiazul envió un mensaje directo a la hinchada blanquiazul, tanto a la que asistió al estadio como a la que siguió el encuentro por televisión. “A pesar de poder jugar bien o poder jugar mal, siempre vamos a dejar el máximo. Hay cosas por mejorar y vamos a seguir trabajando”, concluyó.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Renzo Garcés Alianza Lima UTC Liga 1

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA