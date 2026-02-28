Renzo Garcés tras poner a Alianza Lima como líder del Torneo Apertura: "Esto es una familia"

Renzo Garcés se vistió de héroe al marcar en el 90+1 el gol que le dio el triunfo a Alianza Lima ante UTC y lo dejó como líder del Torneo Apertura.

Tras el pitazo final, el zaguero destacó la fortaleza del grupo y el valor de la unión en este momento clave del campeonato.



“Sí, esto es una familia. Hay compañeros nuevos, el cuerpo técnico nuevo y creo que hemos ido formando un buen ambiente”, señaló Garcés, resaltando que el crecimiento del plantel fecha a fecha a pesar de las críticas de un sector de la hinchada.

Para el defensor, la cohesión interna ha sido determinante incluso en los momentos más complicados.



El defensa de Alianza Lima reconoció que no todo fue sencillo en el camino hacia la punta. “Hemos pasado por momentos difíciles, pero supimos superar”, afirmó, dejando en claro que el liderato es consecuencia de la fortaleza mostrada por el grupo sobre todo en los partidos en los que les faltó contundencia.



Sobre su inesperado protagonismo Renzo Garcés tomó el momento con humildad: “No, la verdad que no lo pensaba. Pero creo que esto es un equipo, cualquiera puede hacer gol. Hoy Jesús me permite hacer el gol de la victoria, pero esto es el esfuerzo de todos los compañeros”.



El blanquiazul envió un mensaje directo a la hinchada blanquiazul, tanto a la que asistió al estadio como a la que siguió el encuentro por televisión. “A pesar de poder jugar bien o poder jugar mal, siempre vamos a dejar el máximo. Hay cosas por mejorar y vamos a seguir trabajando”, concluyó.