Detonan artefacto explosivo en local de cadena de farmacias en Trujillo

Un artefacto explosivo fue detonado por un delincuente en un local de la cadena de farmacias Inkafarma de la ciudad de Trujillo, en la región de La Libertad, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

El acto delitictivo ocurrió a la altura de la cuadra 13 de la transitada avenida Húsares de Junín.

La explosión se escuchó en varias urbanizaciones de la ciudad y alertó a las unidades de la Policía que se encontraban cerca.

La fachada del local fue cercado con cintas, de color amarillo, mientras agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) verifican los daños materiales.

Las puertas que protegen el interior del local son de metal, un material que ha resistido la fuerza de la explosión.

En el lugar, se empezaron a tomar medidas de seguridad, en vista de que la zona del atentado se encuentra frente a una clínica particular.