Corte de agua en Lima hoy 02 de marzo: Distritos y horarios afectados

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 02 de marzo?

Distrito LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urb. Villanueva - Armando

Asoc. Lacabamba

Urb. San Elías

Urb. Santa Luisa

Urb. Santa Luisa - 2da Etapa

Urb. Villa Sol - 1ra Etapa

Urb. Villa Sol - 2da Etapa

Urb. Villa Sol - 3ra Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 02 de Marzo, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 02 de Marzo, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Estrella

Urbanización Heraud - 1ra Etapa

Urbanización Heraud - 2da Etapa

Urbanización Progresistas de Ate - Zona A

Urbanización Progresistas de Ate - Zona C

Urbanización San Pedro de Ate Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 02 de Marzo, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 02 de Marzo, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Buenos Amigos

Urbanización Santa Iluminata Sector I

Urbanización Santa Iluminata Sector II

Urbanización Los Claveles

Urbanización San Pedro

Asociación Buenos Amigos

Asociación Camilo Dongo

Asociación Los Clavelitos

Asociación San Juan

Asociación Santísima Cruz de Ate

Cooperativa 27 de Abril

Urbanización Los Claveles de Javier Prado

Urbanización La Merced de Monterrico

Urbanización Pueblo Antiguo

Urbanización Santa Raquelita Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 02 de Marzo, 11:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 02 de Marzo, 11:00 pm