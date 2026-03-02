Corte de agua en Lima hoy 02 de marzo: Distritos y horarios afectados

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.
Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.
Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 02 de marzo?
- Urb. Villanueva - Armando
- Asoc. Lacabamba
- Urb. San Elías
- Urb. Santa Luisa
- Urb. Santa Luisa - 2da Etapa
- Urb. Villa Sol - 1ra Etapa
- Urb. Villa Sol - 2da Etapa
- Urb. Villa Sol - 3ra Etapa
Lunes 02 de Marzo, 12:00 pm
Lunes 02 de Marzo, 8:00 pm
- Urbanización Estrella
- Urbanización Heraud - 1ra Etapa
- Urbanización Heraud - 2da Etapa
- Urbanización Progresistas de Ate - Zona A
- Urbanización Progresistas de Ate - Zona C
- Urbanización San Pedro de Ate
Lunes 02 de Marzo, 8:00 am
Lunes 02 de Marzo, 8:00 pm
- Urbanización Buenos Amigos
- Urbanización Santa Iluminata Sector I
- Urbanización Santa Iluminata Sector II
- Urbanización Los Claveles
- Urbanización San Pedro
- Asociación Buenos Amigos
- Asociación Camilo Dongo
- Asociación Los Clavelitos
- Asociación San Juan
- Asociación Santísima Cruz de Ate
- Cooperativa 27 de Abril
- Urbanización Los Claveles de Javier Prado
- Urbanización La Merced de Monterrico
- Urbanización Pueblo Antiguo
- Urbanización Santa Raquelita
Lunes 02 de Marzo, 11:00 am
Lunes 02 de Marzo, 11:00 pm