Jefe de Seguridad de Irán, Ali Larijani: "No negociaremos con Estados Unidos"

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, dijo que "Trump ha hundido la región en el caos con sus falsas esperanzas". "Con sus acciones delirantes, ha transformado su eslogan 'América primero' en 'Israel primero' y ha sacrificado soldados americanos para las ansias de poder de Israel", agregó.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, afirmó la mañana de este lunes que la república islámica no negociará con Estados Unidos, después de que se hicieran públicas informaciones que parecían indicar una disposición a las conversaciones con Washington.

"No negociaremos con Estados Unidos", afirmó Larijani en un escueto mensaje publicado en su cuenta de X.

El mensaje responde a una publicación de Al Jazeera, también en X, en la que reporta una información del Wall Street Journal alrededor de una supuesta iniciativa de Larijani para retomar las conversaciones con Washington.

Esta publicación llega después de que el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, asegurara que su homólogo iraní, Abás Araqchí, le había hecho saber la disposición de Teherán a "cualquier esfuerzo serio que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad", según la agencia omaní ONA.

"Trump ha hundido la región en el caos con sus falsas esperanzas"

Larijani también escribió en X que "la nación iraní se está defendiendo" dado que "el Ejército de Irán no inició la invasión".

"Trump ha hundido la región en el caos con sus falsas esperanzas (...) Con sus acciones delirantes, ha transformado su eslogan "América primero" en "Israel primero" y ha sacrificado soldados americanos para las ansias de poder de Israel", agregó Larijani.

Irán sigue recibiendo bombardeos de Israel desde que el domingo Estados Unidos y el estado judío coordinaron un ataque conjunto que mató del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y varios altos cargos del Gobierno, además de dejar más de 200 muertes.

Por su parte, la república islámica también ha atacado Israel, así como países aliados de Estados Unidos en la región y que albergan sus bases militares, como Kuwait, Arabia Saudita, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

لن نتفاوض مع الولايات المتحدة https://t.co/cvEweU8ODj — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026