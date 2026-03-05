Reino Unido evita descartar la participación de aviones británicos en ataques contra Irán

El primer ministro británico, Keir Starmer, ya anunció el envío de cuatro aviones de combate adicionales a Qatar para reforzar las operaciones defensivas en la zona.

El ministro británico de Defensa, John Healey, evitó este jueves descartar la eventual participación de aviones británicos en ataques conjuntos durante el desarrollo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En una entrevista con la cadena Sky News, fue preguntado si descartaría o no participar en ataques ofensivos contra Irán, ante lo que respondió: "A medida que cambian las circunstancias en cualquier conflicto, hay que estar dispuesto a adaptar las acciones que se toman".

En este sentido, dijo que, por el momento, todas las acciones llevadas a cabo por el Reino Unido desde el estallido de la guerra contra Irán el sábado han sido "defensivas, legales y coordinadas con otros aliados".

Healey ha viajado este jueves a Chipre para encontrarse con su homólogo chipriota, Vasilis Palmas, y el personal destinado en las dos bases militares que el Reino Unido tienen en la isla mediterránea: la de Dhekelia y la de Akrotiri, cerca de Limassol, que fue parcialmente desalojada después de ser alcanzada por un dron en la madrugada del lunes sin causar víctimas.

Un portavoz del Gobierno británico confirmó este jueves que el dron de tipo Shahed que atacó Akrotiri no fue disparado desde Irán.

El Ministerio británico de Defensa especificó en un comunicado que Healey y Palmas abordaron en Chipre cómo el Reino Unido está "reforzando" su defensa aérea. Solo en las bases británicas de la isla mediterránea se han destinado 400 efectivos más para este propósito.

También indicó que, paralelamente, el asesor principal de Defensa del Reino Unido para Oriente Medio, el vicealmirante Edward Ahlgren, está manteniendo reuniones con socios en la región sobre un mayor apoyo defensivo británico.

Reino Unido manda aviones de combate a Qatar

Este mismo jueves, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el envío de cuatro aviones de combate adicionales de tipo Typhoon a Qatar para reforzar las operaciones defensivas en la zona y confirmó que los helicópteros antidrones Wildcat, anunciados previamente, llegarán a Chipre el viernes.

Si bien reiteró la decisión "deliberada" de no participar en los ataques iniciales contra Irán junto con Estados Unidos e Israel, también defendió la decisión de permitir a EE. UU. utilizar las bases británicas para conducir operaciones defensivas con el objetivo de destruir misiles iraníes "antes de que sean disparados" contra personal británico y aliados.