Christofer Gonzales: "Me encantaría jugar Libertadores en el Gallardo pero no hay drama jugar en Matute"

Christopher Gonzales, habló del partido de vuelta ante Carabobo por la Copa Libertadores y del hecho de disputar ese partido clave para la clasificación en Matute. El volante de Sporting Cristal reconoció que le gustaría jugar estos partidos en el estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, en declaraciones a RPP, aseguró que el plantel no tiene inconvenientes en jugar en el estadio de Alianza Lima.

"Matute es un buen campo, debe estar bien cuidado como mayormente está. Por ese lado no tenemos inconveniente. Me encantaría jugar Copa Libertadores en el Gallardo, pero sé que en algún momento se dará, no hay drama jugar en matute", dijo el volante celeste en entrevista con Fútbol Como Cancha.



El volante de Sporting Cristal aplaudió el triunfo ante Carabobo en el duelo de ida afirmando que fue un gran rival. "Sabíamos a lo que nos íbamos. Dentro de todo, se hizo creo yo un buen partido y un buen trabajo analítico también y eso creo yo que fue la clave del triunfo", afirmó.

"Es un torneo internacional donde hay mucha más intensidad, hay mucho más roce. Creo que nosotros estuvimos a la altura del partido. Sabíamos que iba a ser un partido muy trabado, muy difícil por momentos. Pero bueno, supimos sacarlo adelante y eso es lo más importante para nosotros", añadió.



Vizeu nos ayuda mucho

Christofer Gonzales habló también del brasileño Vizeu y los cuestionamientos que recibe por su falta de gol. "Él nos ayuda mucho con la experiencia que tiene. No se le han ido dando los goles, no ha tenido muchas situaciones claras de mano a mano, pero estamos con él y confiamos en su capacidad", apuntó el volante.

Además, comentó que Vizeu es un jugador con mucho recorrido y que es importante para Sporting Cristal tener un jugador como él por su calidad de persona y por lo que transmite a los jugadores y a los más jóvenes.

Sporting Cristal enfrenta a Carabobo, en el partido de vuelta, el miércoles 11 de marzo en Matute, pero antes, el sábado juega con Alianza Atlético por la Liga 1. "Necesitamos sumar de a tres y luego sacar el mejor resultado en la Copa. Estamos enfocados y muy metidos", finalizó el volante.