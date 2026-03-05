Conflicto en Medio Oriente: país por país, así se ve Europa arrastrada a actuar ante una guerra que causa divisiones

El conflicto en Medio Oriente se ha extendido más allá de los países del Golfo, llegando al Mediterráneo, donde un ataque con drones impactó el pasado lunes una base aérea británica en Chipre, país miembro de la UE. El conflicto también impacta a lugares tan lejanos como Asia, lo que ha convulsionado los mercados globales y disparado los precios del petróleo y el gas.

Ante este panorama, las potencias europeas anunciaron este jueves 5 de marzo que trabajarán juntas para salvaguardar la navegación en el mar Rojo, por lo que enviarán recursos navales y de otro tipo para proteger a Chipre.

Francia autoriza aviones estadounidenses en sus bases

El Gobierno de Emmanuel Macron anunció que autoriza la presencia temporal de aviones estadounidenses en sus bases situadas en Medio Oriente, según informó este jueves 5 de marzo el Estado Mayor francés.

“En el marco de nuestras relaciones con Estados Unidos, se ha autorizado la presencia temporal de sus aviones en nuestras bases”, explicó una portavoz del Estado Mayor.

De acuerdo con la fuente militar, estos aviones contribuirán a la protección de socios y aliados en la región del Golfo, donde se han registrado ataques de represalia iraníes tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

España envía a Chipre la fragata ‘Cristóbal Colón’

Mientras la mayoría de gobiernos buscan un equilibrio frente a la guerra, España es el único país europeo que ha remarcado una posición clara: “no a la guerra”. Por tanto, decidió no permitir el uso de las bases estadounidenses de Rota y Morón, en el sur de su territorio, para atacar a Irán, lo que elevó la furia de Donald Trump. Sin embargo, este jueves la Administración de Pedro Sánchez anunció algunos movimientos que, subraya, se trata de labores de escolta y protección para un país de la UE.

Así, la cartera de Defensa confirmó el envío a Chipre de la fragata de la Armada “Cristóbal Colón” tras el ataque con dron contra una base militar británica ubicada en la isla. El buque realizará labores de “protección y defensa aérea” en el Mediterráneo oriental. Además, según el comunicado oficial, estará preparado para colaborar en eventuales evacuaciones de personal civil si la situación de seguridad lo requiere.

La fragata operará junto a un portaaviones francés y otros buques de la Armada de Grecia como parte de un dispositivo destinado a reforzar la seguridad en la zona.

Italia enviará defensa aérea al Golfo

Este país también anunció que se trata de medidas de apoyo defensivo. La primera ministra, Giorgia Meloni, indicó que su Gobierno enviará medios de defensa aérea a países del Golfo afectados por los ataques iraníes.

Pero Meloni subrayó que Roma no participa directamente en el conflicto. “Italia, al igual que Reino Unido, Francia y Alemania, tiene la intención de enviar ayuda a los países del Golfo. Estamos hablando claramente de defensa aérea”, declaró a la radio local ‘RTL 102.5’.

"No estamos en guerra y no queremos entrar en una guerra", subrayó Meloni.

La líder explicó que la decisión responde en parte a la presencia de decenas de miles de ciudadanos italianos en la región y a unos 2.000 soldados desplegados, cuya seguridad debe ser protegida.

Además, recordó que el golfo es clave para los suministros energéticos. Sobre las bases militares estadounidenses en Italia, Meloni precisó que actualmente están autorizadas únicamente para “operaciones sin bombardeo”, y que cualquier cambio requeriría la aprobación del Gobierno y probablemente del Parlamento italiano. Su negativa a que las bases estadounidenses en suelo italiano se usen para la guerra se alinea con la postura de Pedro Sánchez en España.

Reino Unido envía a Chipre el destructor HMS Dragon y aeronaves

El Gobierno británico anunció desde el 3 de marzo que desplegará el destructor Tipo 45 HMS Dragon y dos helicópteros Wildcat armados con misiles Martlet para reforzar las defensas en el Mediterráneo oriental.

El Ministerio de Defensa afirmó que el destructor, equipado con el sistema de misiles Sea Viper, mejorará la capacidad británica para detectar, rastrear y destruir amenazas aéreas, incluidos los drones.

El envío, que se produjo tras el derribo por parte de las fuerzas británicas de múltiples drones en la región, incluye aviones F-35B de la Real Fuerza Aérea (RAF por sus siglas en inglés) que se enfrentaron por primera vez a drones iraníes sobre Jordania.

Aunque este país ha participado en operaciones defensivas, como el derribo de drones, no se ha unido a Estados Unidos ni a Israel en la guerra contra Irán. Y, hasta ahora, también ha autorizado a Washington a lanzar acciones defensivas limitadas desde algunas bases británicas.

Tanto Reino Unido como la Administración chipriota han declarado que la isla no se utilizará para ataques contra Irán.

Funcionarios occidentales creen que el dron que impactó la base de Akrotiri en Chipre probablemente fue lanzado por Hezbolá, respaldado por Irán, desde el Líbano.

Grecia envía cazas y dos fragatas a Chipre

Este país ordenó el traslado de cuatro cazas F-16 y dos fragatas, incluyendo una equipada con el sistema de interferencia antidrones Centauros, utilizado previamente contra ataques hutíes en las costas de Yemen. El Centauros puede detectar e incapacitar drones que vuelan a baja altura, incluso aquellos que se aferran al terreno o rozan la superficie del mar.

"Grecia está presente y seguirá estando presente para ayudar en todo lo posible en la defensa de la República de Chipre", declaró el ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, durante una visita a Nicosia esta semana.