Elecciones 2026: ONPE distribuirá material electoral a cancillerías y al interior del país dentro tres semanas

Corvetto reiteró que se viene dejando todo listo para las elecciones 2026. | Fuente: ONPE

Desde la ciudad de Cajamarca, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, anunció que dentro de tres semanas iniciará el despliegue de entrega de material electoral para los próximos comicios del 12 de abril.

La autoridad precisó que se tiene tres etapas para la entrega y se iniciará este 22 de marzo con la distribución de cédulas de votación y otros a las cancillerías para los electores en el extranjero. Posteriormente, el 28 de este mes se enviará el material al interior del país, mientras que en la capital aún se concretará en la segunda semana de abril.

“La Cancillería va a llevar a más de 75 países a 208 ciudades. Se lo entregamos el 22 de marzo. El 28 de marzo comienza a salir el material de nuestro hangar de Lurín a cada una de las 126 oficinas, por ejemplo, a Cajamarca, ese día comienza a salir el material. Y ese es un segundo momento. Y un tercer momento es Lima y Callao, que por cercanía de nuestros hangares los vamos a distribuir en abril, el 11 y el 10 de abril”, indicó.

Corvetto reiteró que se viene dejando todo listo para las elecciones 2026 con la implementación de nuevos sistemas de cómputo de votos y de presentación de resultados, por lo que precisó que tras culminar las votaciones a las 5:00 pm del 12 de abril ya se tendrán primeros alcances en la web oficial de la ONPE, la cual se actualizará cada 15 minutos.

Hoy, Corvetto junto con autoridades regionales de Cajamarca se reunieron para coordinar acciones para las elecciones. En esta región van a participar cerca de 1 millón 200 mil electores y se habilitarán 695 locales de votación y 4 240 mesas de sufragio.

Corvetto se reunió con autoridades regionales de Cajamarca para coordinar acciones para las elecciones. | Fuente: RPP

¿Puedo votar con mi DNI vencido?

Bruno Bencich, especialista en educación electoral de la ONPE, señaló en Encendidos que -al momento- no se acepta ningún otro documento como forma de identificación, ni siquiera el pasaporte o la licencia de conducir.

“Lo que dice la normativa es que el DNI tiene que estar actualizado y vigente”, precisó. Sin embargo, señaló que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) podría emitir futuras resoluciones excepcionales que podrían permitir que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto con DNI vencido.

Benchich instó a los ciudadanos a renovar sus documentos con anticipación, ya que el trámite para actualizar el DNI puede realizarse hasta dos meses antes de la fecha de vencimiento.

“Si tu DNI se vence el 11 de abril o 12, tú puedes actualizarlo ahora. El Reniec te va a emitir tu DNI electrónico versión 3. Entonces, sí insistimos a la población, le instamos a que se acerque a una oficina, que renueve sus documentos y que tenga todo al día vigente. Porque no solamente es para la votación. Es para los trámites también”, acotó.