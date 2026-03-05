Últimas Noticias
Atlético Grau vs. FC Cajamarca: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Apertura 2026?

Guía TV, Atlético Grau vs FC Cajamarca por la liga peruana.
Guía TV, Atlético Grau vs FC Cajamarca por la liga peruana. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Revisa todos los detalles de lo qeu será el partido de Atlético Grau contra FC Cajamarca en Piura.

Atlético Grau vs. FC Cajamarca se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

En la previa de lo que será el primer partido de la nueva jornada del fútbol nacional de primera división, Atlético Grau no pasa por su mejor momento porque está en el último lugar con solo un punto. Del otro lado, en FC Cajamarca andan de manera irregular ya que cuentan con 5 unidades en la decimosegunda casilla.

¿Cómo llegan Atlético Grau y FC Cajamarca a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026?

Atlético Grau viene de perder 3-1 ante Comerciantes Unidos en la fecha pasada, mientras que el cuadro cajamarquino llega de caer 1-0 contra Universitario de Deportes.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs FC Cajamarca en vivo por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el viernes 6 de marzo en el Estadio Campeones del 36. El recinto tiene una capacidad para 12,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs FC Cajamarca en vivo por la fecha 6 del Torneo Apertura?

  • En Perú, el partido Atlético Grau vs FC Cajamarca comienza a la 3:30 p.m. 
  • En Colombia, el partido Atlético Grau vs FC Cajamarca comienza a la 3:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Atlético Grau vs FC Cajamarca comienza a la 3:30 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Atlético Grau vs FC Cajamarca comienza a las 4:30 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Atlético Grau vs FC Cajamarca comienza a las 3:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Atlético Grau vs FC Cajamarca comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Atlético Grau vs FC Cajamarca comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Atlético Grau vs FC Cajamarca comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Argentina, el partido Atlético Grau vs FC Cajamarca comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Brasil, el partido Atlético Grau vs FC Cajamarca comienza a las 5:30 p.m. 

¿Dónde ver el Atlético Grau vs FC Cajamarca en vivo por TV?

El partido de Atlético Grau frente a FC Cajamarca será transmitido por la señal de L1 Max (canal 714 HD de Movistar) y la plataformas streaming L1 Max. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Atlético Grau vs FC Cajamarca: alineaciones posibles

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Santiago Torres, Lucas Acevedo, Rodrigo Tapia, Ignacio Tapia; Rafael Guarderas, Emiliano Franco, Cristian Neira, Nicolás Delgadillo; Diego Barreto y Raúl Ruidíaz.

FC Cajamarca: Carlos Mosquera; Ricardo Lagos, José Gallardo, Pablo Míguez, Jefferson Orejuela; Alexis Rodas, Matías Almirón, Brandon Palacios; Arley Rodríguez, Tomás Andrade y Hernán Barcos.

