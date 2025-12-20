La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) otorgó su patrocinio oficial a la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026, en una ceremonia realizada la noche del último viernes, 19 de diciembre, en la Plaza Mayor de Puno.

El documento fue entregado a los integrantes del Comité de Salvaguarda de la festividad, en reconocimiento al trabajo sostenido que vienen realizando para la preservación, promoción y puesta en valor de esta importante manifestación cultural del pueblo puneño.

Durante el acto, autoridades regionales destacaron que este patrocinio contribuirá a reforzar la proyección internacional de la festividad, consolidándola como uno de los eventos culturales y religiosos más importantes del país.

Asimismo, señalaron que este respaldo permitirá impulsar el turismo y dinamizar la economía local y regional, beneficiando a diversos sectores vinculados a la actividad cultural y comercial.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La Fiesta de la Candelaria

La presentación oficial de las actividades programadas para la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026 marcó el inicio de una serie de eventos previos que se desarrollarán en los próximos meses.

Las actividades buscan fortalecer la identidad cultural y promover la participación de la población.

Como se recuerda, la Festividad de la Candelaria se llevará a cabo en febrero de 2026 y congregará a miles de danzantes, músicos, fieles y visitantes nacionales y extranjeros, reafirmando a Puno como capital cultural del Perú.

Cabe resaltar que la ceremonia de presentación contó con la participación de autoridades locales, representantes de instituciones culturales y delegaciones vinculadas a la organización de la festividad.