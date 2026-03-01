Embajador de Perú en Israel dice que no hay connacionales muertos o heridos en dicho país, pero no descarta evacuación

Las hostilidades entre Israel, Estados Unidos e Irán continúan en escala, luego de que los dos primeros países bombardearan el tercero el último sábado, ataque en el que fue abatido el ayatolá Alí Jameneí, líder supremo iraní. En respuesta, Irán bombardeó bases militares estadounidenses, países del Golfo y varias ciudades israelíes.

Ante este panorama, cabe preguntarse por la situación que viven nuestros connacionales distribuídos en las naciones implicadas en el conflicto, más aún cuando se sabe que en Israel se encuentra asentada una amplia comunidad peruana.

En ese sentido, Javier Sánchez-Checa Salazar, embajador de Perú en Israel, en entrevista con TV Perú, señaló que ningún peruano ha sido víctima mortal o ha resultado herido en los bombardeos a dicho país.

"Afortunadamente, no se registran ni víctimas ni heridos entre la comunidad peruana, que se encuentra a buen resguardo y en perfecta comunicación con la embajada y el servicio consular para estar atentos a cualquier requerimiento”, destacó.

Sánchez-Checa indicó que hay un promedio de 3500 peruanos con doble nacionalidad "distribuidos en diferentes ciudades del centro y norte de Israel", los cuales han resultado ilesos.

"Muchos de ellos viven en Tel Aviv y otro tanto en Jerusalén. Los ataques son masivos, sino que el escudo y las armas de defensa israelíes han impedido que lleguen a las ciudades donde viven peruanos. Desafortunadamente, ya se conoce que ha habido dos impactos directos, uno en Tel Aviv y otro en Jerusalén, con víctimas, pero no hay víctimas peruanas", enfatizó.

No descarta evacuación de connacionales hacia Egipto y Jordania

El diplomático indicó que mantiene una comunicación estrecha con los peruanos asentados en Israel, por lo que, principalmente, sus esfuerzos han estado enfocados en ubicar a los peruanos "varados" en ese país.

"Nos enfocamos principalmente a los varados, es decir, aquellos turistas peruanos o que por trabajo se encontraban en Israel y fueron sorprendidos con el inicio de las hostilidades. Son nuestra primera prioridad para ver la forma, cuando las cosas estén un poco más calmadas, de transportarlos a la frontera”, indicó.

Sánchez-Checa destacó que ha ubicado a 12 connacionales en dicha condición, pero que aún no se ha podido avanzar en sus requerimientos porque Israel se encuentra en inamobilidad de 48 horas.

"Tenemos ya localizado un grupo de aproximadamente 12 turistas: una familia que está en Jerusalén; una señora que está con sus familiares en Ramla, pero había viajado de turismo en una ciudad donde hay muchos peruanos; y el caso de un peruano que está en España y que está temeroso por la vida de sus hijos menores y está pidiendo la forma de que puedan ser evacuados", sostuvo.

"Por el momento, no podemos avanzar con ello, porque estamos todavía dentro del marco de las 48 horas del estado de emergencia total. Hoy, que es un día laborable para Israel, las actividades han sido suspendidas, al igual que los colegios, las universidades. La ciudad está paralizada, y la gente, que es muy ordenada aquí, [están] cerca a sus casas y cerca a los refugios, en caso se activen nuevamente las alarmas", detalló.

Además, resaltó que si el conflicto continúa escalando, nuestros connacionales podrían ser escoltados, vía terrestre, hacia la frontera con Jordania o Egipto para que retornen a nuestro país.

"En realidad, el espacio aéreo está completamente cerrado, al igual que en los países vecinos. En el caso de los turistas, están los pasos terrestres abiertos, pero aún es muy prematuro hablar con ellos. Hemos conversado, pero tomar una decisión lo haremos a partir de mañana y, de ser el caso, podríamos hacer un operativo para escoltarlos hasta la frontera, ya sea con Jordania o ya sea con Egipto, para que ellos puedan tomar un vuelo con destino hacia el Perú", enfatizó.

Finalmente, el embajador indicó que habría un promedio de 30 peruanos en suelo iraní y que las coordinaciones del caso las estaba realizando en embajador peruano en Turquía.

"Nuestra embajada en Turquía, que es la responsable de monitorear la situación de los connacionales ahí, tengo entendido que ya, a través de su personal consular, tienen un listado. Tengo entendido que son muy pocos, no me atrevería a dar una cifra [...] Tengo entendido también que ya los tienen ubicados en caso necesiten evacuar en forma urgente", destacó.

"No tengo la cifra exacta a la mano [de peruanos en Irán], pero me parece que no exceden de 35 a 40, hay muy poco. Nosotros no tenemos embajada en Irán y el responsable de los temas de protección de nuestros conciudadanos ahí es nuestro embajador en Turquía, que se encuentra operativo al 100%, tengo entendido que está en estos momentos haciendo todas estas gestiones para ayudar a los conciudadanos peruanos atrapados ahí", puntualizó.