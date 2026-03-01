'Scream 7' arrasa en taquilla con el mejor estreno de la saga, pero obtiene las peores críticas

La nueva entrega de la franquicia de terror superó récords en su debut en Estados Unidos y Perú, aunque recibió la calificación más baja de la serie en Rotten Tomatoes y Metacritic.

Ghostface sigue convocando público. Scream 7, la más reciente película de la saga slasher de Paramount y Spyglass Media, debutó con 64,1 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos, marcando el mejor estreno doméstico en los más de 30 años de la franquicia. La cifra supera ampliamente a Scream VI (2023), que hasta ahora ostentaba el récord con 44,4 millones en su primer fin de semana. A nivel internacional, la cinta sumó 33,1 millones adicionales, alcanzando un total global de 97,2 millones de dólares. El lanzamiento también representa el primer número uno en taquilla para Paramount en los últimos 12 meses, desde la comedia de acción Novocaine estrenada en marzo del año pasado.

¿Cómo le fue en la crítica?

El éxito comercial contrasta con la recepción especializada. En Metacritic, Scream 7 obtuvo un promedio de 36/100 basado en 37 reseñas, convirtiéndose en la primera entrega de la saga en recibir la categoría de “generalmente desfavorable”. El registro más bajo lo tenía antes Scream 4 (2011) con 52/100.

En Rotten Tomatoes, la película alcanza 34% de aprobación sobre 143 críticas, por debajo del 45% que obtuvo Scream 3 (2000), que hasta ahora era la peor calificada en esa plataforma. CinemaScore, por su parte, le otorgó una nota de “B-”, igualando la calificación obtenida por la cuarta entrega.

Algunos críticos fueron contundentes. William Bibbiani, de TheWrap, señaló: “No es que Scream 7 sea una mala película de la saga. No hay malas películas de Scream (todavía). Incluso la peor es aceptable, y esta es la peor”. Ross Bonaime, de Collider, afirmó que la cinta es “fácilmente la peor entrega hasta ahora”, mientras que Frank Scheck, de The Hollywood Reporter, consideró que la franquicia está “creativamente muerta, aunque no comercialmente”.

La séptima entrega de 'Scream' marca el esperado retorno de Neve Campbell como Sidney Prescott, tras su ausencia en la película anterior.Fuente: Paramount Pictures

¿Cómo le fue a Scream 7 en Perú?

En Perú, la película también lideró la taquilla en su estreno del jueves 26 de febrero, según el especialista en cine Maykoll Calderón. Ese día fue la más vista a nivel nacional, por encima de títulos como GOAT: La cabra que cambió el juego y Catástrofe en el mar: Kraken.

La cinta protagonizada por Neve Campbell convocó a 30 mil espectadores en su primer día, superando ampliamente los debuts de Scream 5 (5 575 asistentes en 2022) y Scream 6 (13 788 en 2023).

Además de Neve Campbell, el elenco de 'Scream 7' incluye a Courteney Cox, Isabel May, Joel McHale y Jasmin Savoy Brown, entre otros.Fuente: Paramount Pictures

Una producción marcada por polémicas

El camino hacia el estreno no estuvo libre de controversias. La producción se vio afectada por el despido de Melissa Barrera tras publicaciones en redes sociales que el estudio consideró antisemitas. Posteriormente, también dejaron el proyecto Jenna Ortega y el director Christopher Landon.

Pese a ello, el regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott fue clave para atraer a los fans. La actriz retomó su papel tras haber estado ausente en Scream VI por una disputa salarial.

Dirigida por Kevin Williamson, guionista original de la franquicia, la séptima entrega presenta a un nuevo Ghostface que ahora tiene en la mira a la hija de Sidney Prescott, interpretada por Isabel May.

