"Darán un gran golpe al turismo si la gente no quiere venir aquí porque no quiere lidiar con tanta alga", agrega Gladden, quien lamenta principalmente el olor a huevo podrido que despide al descomponerse. Livia Vendramini, de 26 años y procedente de Sao Paulo, Brasil, está decepcionada. "Venimos aquí para ver un mar azul, cristalino. Y ver este mar como (el de) un puerto es muy triste", dice. Con dos amigas, se vio obligada a salir de su hotel en Playa del Carmen, donde dice que el sargazo no perdonó ninguna playa, y viajar 65 km hasta Tulum. "Tenemos que salir de la ciudad, venir hasta aquí, tomar un bote para ir a otro lugar para poder ver lo que queríamos", se queja Vendramini.