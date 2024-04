López Obrador difundió nuevas imágenes del asalto a la Embajada de México en Ecuador [VIDEO]

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, dio a conocer nuevas imágenes del momento en que la embajada de su país en Ecuador fue asaltada por un contingente de policías y militares ecuatorianos que buscaban capturar al exvicepresidente Jorge Glas.

Al respecto, el mandatario indicó que se trataba de imágenes de las cámaras de seguridad de la sede diplomática, que registraron el momento exacto en que Roberto Canseco, jefe de la misión mexicana, es agredido por personal policial.

“Habíamos quedado en dar a conocer un video del asalto a nuestra embajada en Ecuador, porque se tomaron escenas muy dolorosas del maltrato a uno de nuestros diplomáticos. Pero son escenas afuera de nuestra embajada. Cuando regresa todo el grupo, toda la misión (…) se traen algunas imágenes de cámaras del interior de la embajada, cámaras de seguridad", indicó López Obrador.

Denuncia en la Corte Internacional de Justicia

Asimismo, el jefe de Estado mexicano indicó que el video será presentado hoy en el encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). También señaló que se está preparando la denuncia respectiva ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

"Ya se está conociendo más, todavía no se termina de tener toda la información de cómo fue este asalto autoritario. Hoy le pedí a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que en la CELAC, que es la representación de países hermanos de América Latina y del Caribe, se diera a conocer información, este fragmento de video", refirió.

"Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Esto para que nuestros hermanos ecuatorianos no puedan temer. Como siempre lo decimos, no somos iguales, nosotros no somos autoritarios, no somos fachos. No pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza, somos pacifistas y siempre lo vamos a hacer. Nada más que no podemos quedarnos callados ante un agravio como la que sufrió nuestra representación diplomática en Ecuador, y por eso vamos a presentar nuestra denuncia en la Corte Internacional de Justicia", añadió.

Finalmente, el mandatario de México pidió que quede claro que la CIJ "es la instancia a la que vamos a acudir".

"Y eso es lo que nos importa, que se actúe porque se trata de una violación no solo a la soberanía de nuestro país sino al derecho internacional, al derecho de asilo, al derecho que tienen todas las naciones de tener protección de sus embajadas. Esto no se puede aceptar en ningún caso", puntualizó.