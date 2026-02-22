Últimas Noticias
¿Quién era ‘El Mencho’, el capo del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación y que estaba en la mira de Estados Unidos?

Imagen del 16 de Octubre de 2018 difundida por la cuenta en X @DEALOSANGELES que muestra un cartel ofreciendo recompensa por información que conduzca a la captura de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho” la DEA difundió el cartel oficial de “Se busca”, en el marco de operaciones coordinadas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) | Fuente: EFE | Fotógrafo: @DEALOSANGELES
Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por Estados Unidos, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales, confirmó la Secretaría de Defensa Nacional de México, que contó con apoyo de autoridades estadounidenses.

Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por Estados Unidos, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales, confirmó la Secretaría de Defensa Nacional de México, que contó con apoyo de autoridades estadounidenses.

Según informó EFE, el operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región.

Nacido el 17 de julio de 1966 en Aguililla (Michoacán), Nemesio Oseguera Cervantes era uno de los objetivos de Estados Unidos después de la caída de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera.

En noviembre 2021, Rosalinda González, su pareja había sido capturada en el municipio de Zapopan por militares y elementos de la Fiscalía General. Era señalada de ser operadora financiera del grupo criminal, considerado entre los más violentos en México y ya había sido detenida en mayo de 2018.

¿Quién era 'El Mencho'?

Según un reportaje de la cadena británica BBC, Oseguera Cervantes migró a Estados Unidos en los años 80 en donde fue detenido por delitos menores, pero a principios de los 90 comenzó a relacionarse en la venta de droga, que derivó en su deportación.

Cuando volvió a México, ingresó a la Policía de un municipio de Jalisco, pero después se involucró con el narcotraficante Armando Valencia Cornelio, "El Maradona", un jefe del cartel de Los Valencia (o del Milenio), que tenía alianza con el Cártel de Sinaloa.

La alianza culminó con la muerte de uno de sus fundadores, Ignacio "Nacho" Coronel, lo que llevó a Oseguera Cervantes a crear una organización dedicada a la comercialización de droga que le permita ejercer terreno contra sus rivales en México y EE.UU.: así nació el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El nacimiento de CJNG y expansión

Una vez establecido su poder, primero a nivel local (Jalisco y Colima) a Estados Unidos, las autoridades de EE.UU. lo acusaban de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo.

De a pocos pasó a ser un 'código rojo' para EE.UU. porque, aparte de ser líder de una de las mafias más poderosas de México, registraba movimiento de droga en todo el mundo y era sindicado como autor mediático de asesinatos a sus cárteles enemigos.

Ello le permitió una rápida expansión territorial, mediante el uso de violencia extrema contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.

Por ejemplo, al cártel de 'El Mencho' se le atribuye el atentado, en junio de 2020, contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (ahora Secretario de Seguridad de México), Omar García Harfuch, cuando un comando armado emboscó su vehículo en una de las principales avenidas de la Ciudad de México.

Otro casos relevantes, como reportó EFE, fue los ataques contra fuerzas federales y estatales en Jalisco y Michoacán.

En ese hecho registrado en 2015, el CJNG derribó un helicóptero militar, así como operativos y bloqueos masivos en distintos estados en respuesta a operativos de seguridad.

Asimismo, fueron vinculados a masacres y centros de operación clandestinos como el hallado en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, en marzo de 2025.

DEA lo tenía en la mira

La Administración para el Control de Drogas (DEA) lo tenía en la mira luego que encontrar que opera en varias ciudades de su territorio como Los Ángeles, San Diego, Laredo, Houston, Dallas, Orlando, Nueva York, Denver, Atlanta y Chicago.

Asimismo, el grupo opera en al menos 24 estados mexicanos con especial presencia en Jalisco, Nayarit, Baja California (donde se alió y absorbió al Cártel de Tijuana, rival histórico del Cártel de Sinaloa), Colima, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Morelos, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México y Puebla.

En consecuencia de todo lo señalado, según EFE, las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de Oseguera, mientras que las autoridades mexicanas ofrecían 30 millones de pesos (1,44 millones de dólares).

Supuestos integrantes del crimen organizado bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco y Michoacán (oeste de México) con vehículos incendiados, en medio de enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad que realizaban un operativo en la zona, según reportaron las autoridades.
Supuestos integrantes del crimen organizado bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco y Michoacán (oeste de México) con vehículos incendiados, en medio de enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad que realizaban un operativo en la zona, según reportaron las autoridades. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Francisco Guasco

CJNG desginado como organización terrorista extranjera 

La posición estadounidense hacia 'El Mencho' y su cártel se intensificó con la gestión de Donald Trump, ya que el Departamento de Estado lo declaró como organización terrorista en febrero de 2025.

"El CJNG es una organización transnacional con presencia en casi todo México. Además del tráfico de fentanilo, el grupo se dedica a la extorsión, el tráfico de migrantes, el robo de petróleo y minerales, y el tráfico de armas. El grupo tiene contactos en todo el continente americano, así como en Australia, China y el Sudeste Asiático", informó el Departamento de Estado en febrero de 2025.

Asimismo, el Departamento de Estado de EE.UU. sostuvo que el CJNG "ha llevado a cabo actos de violencia intimidatoria, incluyendo ataques contra militares y policías mexicanos con armamento militar, el uso de drones para lanzar explosivos contra las fuerzas del orden mexicanas y asesinatos o intentos de asesinato de funcionarios mexicanos".

La caída de Oseguera Cervantes representa uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en los últimos años en México, incluso comparable a nivel de dimensión a la captura de Joaquín 'El Chapo' Guzmán en 2016.

Además, el CJNG pierde a su máxima cabeza, en medio de dudas sobre cómo se reorganizará y qué efectos tendrá en el crimen organizado en el país latinoamericano, a pocos meses del inicio del Mundial de Fútbol.

El hecho ha generando un clima de violencia en la región mexicana de Jalisco con distintos bloqueos de avenidas y quema de vehículos y negocios.

(Con información de EFE y BBC)

