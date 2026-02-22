México: Crimen organizado bloquea vías en Jalisco y Michoacán en respuesta a operativo de las Fuerzas Federales

En varios puntos de Jalisco, medios locales reportaron vehículos incendiados y bloqueos de carreteras, principalmente en la región sur del estado, tras un operativo en Tapalpa. En Michoacán, autoridades reportaron incidentes similares, con bloqueos y quema de vehículos en algunas vialidades.

Supuestos integrantes del crimen organizado bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco y Michoacán (oeste de México) con vehículos incendiados, en medio de enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad que realizaban un operativo en la zona, según reportaron las autoridades.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la acción federal "ha derivado en enfrentamientos en la zona" y que, como reacción, "en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco, individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades".

Lemus señaló que ordenó activar el "código rojo" para "inhibir actos contra la población", y que se ha instalado una Mesa de Seguridad, que sesionará de manera permanente, en coordinación con fuerzas federales ante el operativo que llevan a cabo.

Autos incendiados y bloqueos en vías

En varios puntos de Jalisco, medios locales reportaron vehículos incendiados y bloqueos de carreteras, principalmente en la región sur del estado, tras el operativo en el municipio de Tapalpa.

En imágenes difundidas por medios y redes sociales, se observan vehículos en llamas atravesados sobre carreteras y columnas de humo visibles a varios metros de distancia.

En Michoacán, autoridades reportaron incidentes similares, con bloqueos y quema de vehículos en algunas vialidades.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó, por su parte, que "se mantienen acciones operativas en diferentes puntos del estado para restablecer la vialidad ante bloqueos carreteros".

Esta reacción fue derivada de "labores para la captura de objetivos criminales", apuntó la autoridad, sin dar más detalles.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre el resultado del operativo ni sobre las personas que presuntamente se busca detener.

Las autoridades han exhortado a la población a mantenerse en sus casas ante el riesgo y a evitar las zonas donde se registran los bloqueos y enfrentamientos.