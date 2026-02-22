BAFTA 2026: lista completa de ganadores, con ‘Una batalla tras otra’ como la gran triunfadora

La ceremonia de la edición 79 de los BAFTA, los premios más importantes del cine británico, se celebró este domingo 22 de febrero en Londres con Una batalla tras otra (One Battle After Another), que se alzó con seis galardones y consolidó su impulso de cara al cierre de la temporada de premios, que culminará en marzo con el Premios Oscar.
La gala tuvo lugar en el Royal Festival Hall, a orillas del río Támesis, y arrancó pasadas las 5 p.m. (hora británica) bajo la conducción del actor escocés Alan Cumming. El anfitrión abrió la noche con un sketch en forma de videollamada que incluyó apariciones de Paddington, Ken Jeong y Brian Cox, además de bromas sobre las películas nominadas.
La primera estatuilla de la noche fue para Avatar: Fuego y cenizas, que se impuso en la categoría de Mejores Efectos Visuales. Luego llegaron los premios a las actuaciones de reparto: Wunmi Mosaku fue reconocida por Pecadores, mientras que Sean Penn ganó por Una batalla tras otra.
Más adelante, Frankenstein comenzó a sumar galardones en apartados técnicos como Diseño de Producción, Maquillaje y Peinado, y Vestuario. Por su parte, Pecadores se llevó los premios a Mejor Guion Original y Banda Sonora.
Una batalla tras otra confirmó su favoritismo al triunfar en Edición, Fotografía, Guion Adaptado, Dirección para Paul Thomas Anderson y Mejor Película. En tanto, Hamnet fue distinguida como Mejor Película Británica.
A continuación, la lista completa de ganadores de los BAFTA 2026...
Lista completa de ganadores de los BAFTA 2026
Mejor Película
- Una batalla tras otra 🏆
- Hamnet
- Marty supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Dirección
- Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra) 🏆
- Ryan Coogler (Pecadores)
- Yorgos Lanthimos (Bugonia)
- Josh Safdie (Marty supremo)
- Joachim Trier (Valor sentimental)
- Chloé Zhao (Hamnet)
Mejor Actor
- Robert Aramayo (I Swear) 🏆
- Timothée Chalamet (Marty supremo)
- Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Pecadores)
- Jesse Plemons (Bugonia)
Mejor Actriz
- Jessie Buckley (Hamnet) 🏆
- Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Chase Infiniti (Una batalla tras otra)
- Renate Reinsve (Valor sentimental)
- Emma Stone (Bugonia)
Mejor Actor de Reparto
- Sean Penn (Una batalla tras otra) 🏆
- Paul Mescal (Hamnet)
- Peter Mullan (I Swear)
- Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
- Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
Mejor Actriz de Reparto
- Wunmi Mosaku (Pecadores) 🏆
- Odessa A'zion (Marty supremo)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)
- Carey Mulligan (The Ballad of Wallis Island)
- Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
- Emily Watson (Hamnet)
Mejor Guion Original
- Pecadores 🏆
- I Swear
- Marty supremo
- El agente secreto
- Valor sentimental
Mejor Guion Adaptado
- Una batalla tras otra 🏆
- The Ballad of Wallis Island
- Bugonia
- Hamnet
- Pillion
Mejor Película Animada
- Zootopia 2 🏆
- Elio
- Little Amélie
Mejor Documental
- Mr. Nobody Against Putin 🏆
- 2000 Meters to Andriivka
- Apocalypse In The Tropics
- Cover-Up
- The Perfect Neighbor
Mejor Película de Habla no Inglesa
- Valor sentimental 🏆
- Fue solo un accidente
- El agente secreto
- Sirāt
- La voz de Hind Rajab
Mejor Fotografía
- Una batalla tras otra 🏆
- Frankenstein
- Marty supremo
- Pecadores
- Train Dreams
Mejor Edición
- Una batalla tras otra 🏆
- A House of Dynamite
- F1: La película
- Marty supremo
- Pecadores
Mejor Banda Sonora
- Pecadores 🏆
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Bugonia
- Frankenstein
Mejor Sonido
- F1: La película 🏆
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Warface
Mejor Casting
- I Swear 🏆
- Marty supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Diseño de Vestuario
- Frankenstein 🏆
- Hamnet
- Marty supremo
- Pecadores
- Wicked: Por siempre
Mejor Maquillaje y Peluquería
- Frankenstein 🏆
- Hamnet
- Marty supremo
- Pecadores
- Wicked: Por siempre
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein 🏆
- Hamnet
- Marty supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fuego y cenizas 🏆
- F1: La película
- Frankenstein
- Cómo entrenar a tu dragón
- The Lost Bus
Mejor Película Británica
- Hamnet 🏆
- Exterminio: La evolución
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones: Mad About the Boy
- Die My Love
- H is for Hawk
- I Swear
- Mr Burton
- Pillion
- Steve
Mejor Director, Guionista o Productor Británico Novel
- My Father's Shadow 🏆
- Pillion
- The Ceremony
- Wasteman
- A Want in Her
Mejor Cortometraje Animado Británico
- Two Black Boys in Paradise 🏆
- Cardboard
- Solstice
Mejor Cortometraje Británico
- This Is Endometriosis 🏆
- Welcome Home Freckless
- Magid / Zafar
- Nostalgie
- Terence
Mejor Película Infantil y Familiar
- Boong 🏆
- Arco
- Lilo y Stitch
- Zootopia 2
Premio a la Estrella Emergente
- Robert Aramayo 🏆
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling