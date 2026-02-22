Últimas Noticias
BAFTA 2026: lista completa de ganadores, con ‘Una batalla tras otra’ como la gran triunfadora

'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, arrasó en los BAFTA 2026 y se convirtió en la producción más galardonada de la ceremonia.
'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, arrasó en los BAFTA 2026 y se convirtió en la producción más galardonada de la ceremonia.
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La Academia Británica entregó sus galardones en una noche que confirmó a varios favoritos rumbo al Premio Oscar, aunque también dejó algunas sorpresas en el camino.

La ceremonia de la edición 79 de los BAFTA, los premios más importantes del cine británico, se celebró este domingo 22 de febrero en Londres con Una batalla tras otra (One Battle After Another), que se alzó con seis galardones y consolidó su impulso de cara al cierre de la temporada de premios, que culminará en marzo con el Premios Oscar.

La gala tuvo lugar en el Royal Festival Hall, a orillas del río Támesis, y arrancó pasadas las 5 p.m. (hora británica) bajo la conducción del actor escocés Alan Cumming. El anfitrión abrió la noche con un sketch en forma de videollamada que incluyó apariciones de Paddington, Ken Jeong y Brian Cox, además de bromas sobre las películas nominadas.

La primera estatuilla de la noche fue para Avatar: Fuego y cenizas, que se impuso en la categoría de Mejores Efectos Visuales. Luego llegaron los premios a las actuaciones de reparto: Wunmi Mosaku fue reconocida por Pecadores, mientras que Sean Penn ganó por Una batalla tras otra.

Más adelante, Frankenstein comenzó a sumar galardones en apartados técnicos como Diseño de Producción, Maquillaje y Peinado, y Vestuario. Por su parte, Pecadores se llevó los premios a Mejor Guion Original y Banda Sonora.

Una batalla tras otra confirmó su favoritismo al triunfar en Edición, Fotografía, Guion Adaptado, Dirección para Paul Thomas Anderson y Mejor Película. En tanto, Hamnet fue distinguida como Mejor Película Británica.

A continuación, la lista completa de ganadores de los BAFTA 2026...

Leonardo DiCaprio protagoniza 'Una batalla tras otra', una de las grandes favoritas de la temporada de premios.

Leonardo DiCaprio protagoniza 'Una batalla tras otra', una de las grandes favoritas de la temporada de premios.

Lista completa de ganadores de los BAFTA 2026

Mejor Película

  • Una batalla tras otra 🏆
  • Hamnet
  • Marty supremo
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Dirección

  • Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra) 🏆
  • Ryan Coogler (Pecadores)
  • Yorgos Lanthimos (Bugonia)
  • Josh Safdie (Marty supremo)
  • Joachim Trier (Valor sentimental)
  • Chloé Zhao (Hamnet)

Mejor Actor

  • Robert Aramayo (I Swear) 🏆
  • Timothée Chalamet (Marty supremo)
  • Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)
  • Michael B. Jordan (Pecadores)
  • Jesse Plemons (Bugonia)

Mejor Actriz

  • Jessie Buckley (Hamnet) 🏆
  • Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)
  • Kate Hudson (Song Sung Blue)
  • Chase Infiniti (Una batalla tras otra)
  • Renate Reinsve (Valor sentimental)
  • Emma Stone (Bugonia)

Mejor Actor de Reparto

  • Sean Penn (Una batalla tras otra) 🏆
  • Paul Mescal (Hamnet)
  • Peter Mullan (I Swear)
  • Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
  • Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)

Mejor Actriz de Reparto

  • Wunmi Mosaku (Pecadores) 🏆
  • Odessa A'zion (Marty supremo)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)
  • Carey Mulligan (The Ballad of Wallis Island)
  • Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
  • Emily Watson (Hamnet)
Michael B. Jordan interpreta a los gemelos Smoke y Stack, mientras que Miles Caton encarna a Sammie en 'Pecadores', la nueva película dirigida por Ryan Coogler.

Michael B. Jordan interpreta a los gemelos Smoke y Stack, mientras que Miles Caton encarna a Sammie en 'Pecadores', la nueva película dirigida por Ryan Coogler.

Mejor Guion Original

  • Pecadores 🏆
  • I Swear
  • Marty supremo
  • El agente secreto
  • Valor sentimental

Mejor Guion Adaptado

  • Una batalla tras otra 🏆
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bugonia
  • Hamnet
  • Pillion

Mejor Película Animada

  • Zootopia 2 🏆
  • Elio
  • Little Amélie

Mejor Documental

  • Mr. Nobody Against Putin 🏆
  • 2000 Meters to Andriivka
  • Apocalypse In The Tropics
  • Cover-Up
  • The Perfect Neighbor

Mejor Película de Habla no Inglesa

  • Valor sentimental 🏆
  • Fue solo un accidente
  • El agente secreto
  • Sirāt 
  • La voz de Hind Rajab

Mejor Fotografía

  • Una batalla tras otra 🏆
  • Frankenstein
  • Marty supremo
  • Pecadores
  • Train Dreams

Mejor Edición

  • Una batalla tras otra 🏆
  • A House of Dynamite
  • F1: La película
  • Marty supremo
  • Pecadores

Mejor Banda Sonora

  • Pecadores 🏆
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Bugonia
  • Frankenstein

Mejor Sonido

  • F1: La película 🏆
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Warface

Mejor Casting

  • I Swear 🏆
  • Marty supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Diseño de Vestuario

  • Frankenstein 🏆
  • Hamnet
  • Marty supremo
  • Pecadores
  • Wicked: Por siempre

Mejor Maquillaje y Peluquería

  • Frankenstein 🏆
  • Hamnet
  • Marty supremo
  • Pecadores
  • Wicked: Por siempre

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein 🏆
  • Hamnet
  • Marty supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas 🏆
  • F1: La película
  • Frankenstein
  • Cómo entrenar a tu dragón
  • The Lost Bus
'Las guerreras del K-pop' está disponible en Netflix desde el 20 de junio y se ha convertido en un fenómeno global desde su estreno.

'Las guerreras del K-pop' está disponible en Netflix desde el 20 de junio y se ha convertido en un fenómeno global desde su estreno.

Mejor Película Británica

  • Hamnet 🏆
  • Exterminio: La evolución
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones: Mad About the Boy
  • Die My Love
  • H is for Hawk
  • I Swear
  • Mr Burton
  • Pillion
  • Steve

Mejor Director, Guionista o Productor Británico Novel

  • My Father's Shadow 🏆
  • Pillion
  • The Ceremony
  • Wasteman
  • A Want in Her

Mejor Cortometraje Animado Británico

  • Two Black Boys in Paradise 🏆
  • Cardboard
  • Solstice

Mejor Cortometraje Británico

  • This Is Endometriosis 🏆
  • Welcome Home Freckless
  • Magid / Zafar
  • Nostalgie
  • Terence

Mejor Película Infantil y Familiar

  • Boong 🏆
  • Arco
  • Lilo y Stitch
  • Zootopia 2

Premio a la Estrella Emergente

  • Robert Aramayo 🏆
  • Miles Caton
  • Chase Infiniti
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling
