BAFTA 2026: lista completa de ganadores, con ‘Una batalla tras otra’ como la gran triunfadora

La Academia Británica entregó sus galardones en una noche que confirmó a varios favoritos rumbo al Premio Oscar, aunque también dejó algunas sorpresas en el camino.

La ceremonia de la edición 79 de los BAFTA, los premios más importantes del cine británico, se celebró este domingo 22 de febrero en Londres con Una batalla tras otra (One Battle After Another), que se alzó con seis galardones y consolidó su impulso de cara al cierre de la temporada de premios, que culminará en marzo con el Premios Oscar.

La gala tuvo lugar en el Royal Festival Hall, a orillas del río Támesis, y arrancó pasadas las 5 p.m. (hora británica) bajo la conducción del actor escocés Alan Cumming. El anfitrión abrió la noche con un sketch en forma de videollamada que incluyó apariciones de Paddington, Ken Jeong y Brian Cox, además de bromas sobre las películas nominadas.

La primera estatuilla de la noche fue para Avatar: Fuego y cenizas, que se impuso en la categoría de Mejores Efectos Visuales. Luego llegaron los premios a las actuaciones de reparto: Wunmi Mosaku fue reconocida por Pecadores, mientras que Sean Penn ganó por Una batalla tras otra.

Más adelante, Frankenstein comenzó a sumar galardones en apartados técnicos como Diseño de Producción, Maquillaje y Peinado, y Vestuario. Por su parte, Pecadores se llevó los premios a Mejor Guion Original y Banda Sonora.

Una batalla tras otra confirmó su favoritismo al triunfar en Edición, Fotografía, Guion Adaptado, Dirección para Paul Thomas Anderson y Mejor Película. En tanto, Hamnet fue distinguida como Mejor Película Británica.

A continuación, la lista completa de ganadores de los BAFTA 2026...

Leonardo DiCaprio protagoniza 'Una batalla tras otra', una de las grandes favoritas de la temporada de premios.Fuente: Warner Bros. Pictures

Mejor Película

Una batalla tras otra 🏆

Hamnet

Marty supremo

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Dirección

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra) 🏆

Ryan Coogler (Pecadores)

Yorgos Lanthimos (Bugonia)

Josh Safdie (Marty supremo)

Joachim Trier (Valor sentimental)

Chloé Zhao (Hamnet)

Mejor Actor

Robert Aramayo (I Swear) 🏆

Timothée Chalamet (Marty supremo)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Pecadores)

Jesse Plemons (Bugonia)

Mejor Actriz

Jessie Buckley (Hamnet) 🏆

Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Chase Infiniti (Una batalla tras otra)

Renate Reinsve (Valor sentimental)

Emma Stone (Bugonia)

Mejor Actor de Reparto

Sean Penn (Una batalla tras otra) 🏆

Paul Mescal (Hamnet)

Peter Mullan (I Swear)



Stellan Skarsgård (Valor sentimental)

Benicio del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Mejor Actriz de Reparto

Wunmi Mosaku (Pecadores) 🏆

Odessa A'zion (Marty supremo)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)

Carey Mulligan (The Ballad of Wallis Island)

Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Emily Watson (Hamnet)

Michael B. Jordan interpreta a los gemelos Smoke y Stack, mientras que Miles Caton encarna a Sammie en 'Pecadores', la nueva película dirigida por Ryan Coogler.Fuente: Warner Bros. Pictures

Mejor Guion Original

Pecadores 🏆

I Swear

Marty supremo

El agente secreto

Valor sentimental



Mejor Guion Adaptado

Una batalla tras otra 🏆

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Hamnet



Pillion

Mejor Película Animada

Zootopia 2 🏆

Elio

Little Amélie



Mejor Documental

Mr. Nobody Against Putin 🏆

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse In The Tropics

Cover-Up



The Perfect Neighbor

Mejor Película de Habla no Inglesa

Valor sentimental 🏆

Fue solo un accidente

El agente secreto



Sirāt

La voz de Hind Rajab

Mejor Fotografía

Una batalla tras otra 🏆

Frankenstein

Marty supremo



Pecadores

Train Dreams

Mejor Edición

Una batalla tras otra 🏆

A House of Dynamite

F1: La película

Marty supremo

Pecadores

Mejor Banda Sonora

Pecadores 🏆

Hamnet

Una batalla tras otra



Bugonia

Frankenstein

Mejor Sonido

F1: La película 🏆

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Warface

Mejor Casting

I Swear 🏆

Marty supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Diseño de Vestuario

Frankenstein 🏆

Hamnet

Marty supremo

Pecadores

Wicked: Por siempre

Mejor Maquillaje y Peluquería

Frankenstein 🏆

Hamnet

Marty supremo

Pecadores

Wicked: Por siempre

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein 🏆

Hamnet

Marty supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fuego y cenizas 🏆

F1: La película

Frankenstein

Cómo entrenar a tu dragón

The Lost Bus

Mejor Película Británica

Hamnet 🏆

Exterminio: La evolución

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

Die My Love

H is for Hawk



I Swear

Mr Burton

Pillion

Steve

Mejor Director, Guionista o Productor Británico Novel

My Father's Shadow 🏆

Pillion

The Ceremony

Wasteman

A Want in Her



Mejor Cortometraje Animado Británico

Two Black Boys in Paradise 🏆

Cardboard

Solstice



Mejor Cortometraje Británico

This Is Endometriosis 🏆

Welcome Home Freckless

Magid / Zafar

Nostalgie

Terence



Mejor Película Infantil y Familiar

Boong 🏆

Arco



Lilo y Stitch

Zootopia 2

Premio a la Estrella Emergente

Robert Aramayo 🏆

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

