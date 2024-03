El Estado Islámico reivindica el ataque en la sala de conciertos en las afueras de Moscú

El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó este viernes el tiroteo en una sala de conciertos de un centro comercial en las afueras de Moscú, que ha causado al menos 40 muertos y 100 heridos, según la agencia Amaq, órgano de propaganda de la organización.



"Los combatientes del Estado Islámico atacaron una gran agrupación de cristianos en la ciudad de Krasnogorsk, en las afueras de la capital rusa, Moscú, y mataron e hirieron a cientos de personas y causaron una gran destrucción en el lugar antes de retirarse a sus bases de manera segura", informó Amaq en su canal de Telegram.

El escueto comunicado no ofreció más detalles sobre el tiroteo que, según las autoridades de la región de Moscú, deja más de una veintena de heridos hospitalizados, cinco de ellos en estado grave, y se ha convertido en uno de los ataques más graves, por número de víctimas, de los registrados en Moscú en los últimos 20 años.



En estos momentos, la Guardia Nacional Rusa (Rosgvardia) busca a los terroristas que atacaron la sala de conciertos con armas automáticas antes de una actuación del grupo de rock Piknik.



En las imágenes colgadas por testigos en las redes sociales se ve cómo varios hombres disparan contra la gente a su entrada en el centro comercial y los cuerpos de varias víctimas yacen en el suelo en un charco de sangre.



Este ataque se produce un día después de que el Estado Islámico reivindicara un atentado suicida cerca de las oficinas de un banco en el sur de Afganistán en el que al menos murieron 23 personas y otras 60 resultaron heridas.

¿Operación” del Kremlin?

La inteligencia militar ucraniana (GUR) atribuyó la masacre en un centro comercial de las afueras de Moscú a una “operación planeada por los servicios especiales del Kremlin” con el objetivo de “desacreditar a Ucrania y a todo el mundo libre”.



“Por supuesto, estamos hablando de una operación especial de los servicios secretos del Kremlin contra sus propios ciudadanos”, dijo el portavoz del GUR, Andrí Yusov, citado por la agencia de noticias ucraniana Unián.



En un mensaje publicado en sus redes sociales, el GUR aseguró que el atentado es otro “pretexto” para intensificar la agresión militar rusa contra Ucrania y para justificar una nueva movilización militar dentro de Rusia.



Según el GUR, el hecho de que un grupo de personas con fusiles de asalto pudiera moverse “libremente” por Moscú probaría, “junto con otras pruebas irrefutables” que la masacre fue organizada por el espionaje ruso.

Anteriormente las autoridades ucranianas habían asegurado no tener "nada que ver" con ese suceso. "Desde luego, Ucrania no tiene nada que ver con el tiroteo o la explosiones en Crocus City Hall. No tiene ningún sentido". señaló el asesor de la Oficina de la Presidencia ucraniana Mijailo Podoliak en un mensaje en la red social X.

(Con información de EFE)