Vladímir Putin sigue dolido por el atentado en Moscú, "aunque no vean lágrimas en su rostro", aseguró el Kremlin

El presidente ruso Vladímir Putin, que hasta ahora no asistió a ninguna ceremonia de homenaje a las víctimas del atentado cerca de Moscú ni visitó a las familias o a los heridos, siente pesar, aseguró el Kremlin.

"El jefe de Estado se siente personalmente y plenamente implicado en este tipo de tragedias. Créanme, aunque no vean lágrimas en su rostro, eso no significa que no sufra", dijo el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, en una breve entrevista el sábado.

El 22 de marzo hombres armados entraron en el Crocus City Hall, una gran sala de conciertos cerca de Moscú, antes de disparar contra la multitud e incendiar el edificio.

Los embajadores y representantes de las misiones diplomáticas acreditadas en Rusia se mantienen firmes mientras asisten a una ceremonia de colocación de flores en el monumento en memoria de las víctimas del ataque terrorista en la sala de conciertos Crocus City Hall, una semana después del ataque en Krasnogorsk, en las afueras de Moscú, en marzo. | Fuente: EFE

Según el último recuento de socorristas rusos, al menos 144 personas murieron y 551 resultaron heridas en este ataque reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, el atentado más mortífero de los últimos veinte años en Rusia.

Después de la tragedia, Vladímir Putin esperó al día siguiente para expresarse públicamente y el Kremlin indicó el jueves que no había previsto en lo inmediato reunirse con las familias de las víctimas, ni acudir al lugar del atentado.

El sábado, diplomáticos occidentales, especialmente estadounidenses y europeos, así como de países africanos y de América Latina, acudieron al lugar para depositar flores y guardar un minuto de silencio, informó la agencia Ria Novosti. (Con información de AFP)

Homenaje del cuerpo diplomático acreditado en Rusia a las víctimas del atentado | Fuente: EFE