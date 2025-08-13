Rusia continúa avance sobre Ucrania a falta de dos días de cumbre en Alaska: Moscú anunció captura de dos nuevas localidades

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las fuerzas rusas capturaron dos localidades al noreste de la ciudad de Pokrovsk, importante nudo logístico de Donetsk, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia, a menos de dos días de la reunión prevista en Alaska entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y de EE.UU., Donald Trump.

"Gracias a las acciones decididas de las unidades de la agrupación militar Centro fueron liberadas las localidades de Suvorove y Nikanorivka de la república popular de Donetsk", indicó el mando militar ruso en su parte de guerra diario.

Se trata de una ofensiva descrita por la plataforma ucraniana de análisis DeepState y corroborada por informaciones procedentes del propio frente, en el marco de la cual las fuerzas rusas han abierto una estrecha cuña en las defensas ucranianas cerca de Mayak, a unos 15 kilómetros de Pokrovsk.

DeepState indica que las unidades rusas han avanzado recientemente al menos diez kilómetros hacia el norte, en dirección hacia Dobropilia, una ciudad de unos 30.000 habitantes antes de la guerra, y amenazan con atravesar y capturar fortificaciones de nueva construcción en esa zona.

Fuerzas rusas podrían cortar una carretera en Kramatorsk

Si las fuerzas rusas consolidan sus posiciones y despliegan sus operadores de drones kamikaze en el área, podrían potencialmente cortar una carretera importante a Kramatorsk, un bastión ucraniano clave en Donetsk, advierten los analistas.

Este avance amenaza con estrechar el cerco a Pokrovsk, estratégica ciudad que las fuerzas rusas intentan capturar desde hace más de un año.

Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, Rusia habría concentrado en este sector del frente más de 110.000 efectivos, con el fin de lograr su objetivos sin reparar en las cuantiosas pérdidas.