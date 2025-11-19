Rusia detiene a un sacerdote acusado de reclutar a sus feligreses para luchar a favor de Ucrania

Hace unos diez años, el sacerdote había sido expulsado de la diócesis de Novorossiisk de la Iglesia Ortodoxa Rusa debido a sospechas de reclutar a feligreses.

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) detuvo a un sacerdote por reclutar a sus feligreses, incluidos cosacos, para el Cuerpo de Voluntarios Rusos, agrupación que combate en la guerra de Ucrania en contra del ejército ruso, informaron este miércoles medios locales.

"Fui detenido por agentes del FSB por participar en la organización terrorista 'Cuerpo de Voluntarios Rusos'. Me arrepiento de mis actos y admito mi culpa", declaró ante las cámaras el sacerdote, a quien cita la agencia TASS.

Hace unos diez años, el sacerdote había sido expulsado de la diócesis de Novorossiisk de la Iglesia Ortodoxa Rusa debido a sospechas de reclutar a feligreses y miembros de la comunidad cosaca de Krasnodar para actividades de inteligencia y sabotaje en favor de Ucrania.

Según el FSB, el detenido cooperaba con los servicios de seguridad ucranianos desde finales de 2023.

"Mientras desempeñaba las funciones de su supervisor, el acusado buscó y reclutó a residentes proucranianos del territorio de Krasnodar para participar en actividades subversivas de sabotaje en interés de las fuerzas armadas ucranianas", informó el FSB, al que cita el medio local Kuban24.

Las fuerzas judiciales iniciaron una causa penal por participación en una organización terrorista.

También se le investiga por posibles vínculos con una organización independentista de la región histórica de Kubán, en territorio de Rusia, en la que vivieron ucranianos debido a procesos migratorios entre finales del siglo XVIII y finales del XIX.