"No es una amenaza": Rusia plantea emplazar armas nucleares en respuesta a misiles de EE.UU en Alemania

Rusia no descarta emplazar misiles con armas nucleares en sus fronteras occidentales en respuesta al emplazamiento de misiles estadounidenses en Alemania, afirmó hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.



"No excluyo ninguna variante", dijo en respuesta a la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de que Rusia emplace armas nucleares en sus fronteras occidentales.



El alto diplomático ruso advirtió de que "si los representantes del Gobierno Federal de Alemania consideran justificado poner en marcha una escalada bajo la excusa de que tenemos algo en esta región, nosotros reaccionaremos con medidas compensatorias del modo que consideremos más adecuado".

"No es una amenaza a nadie"

Señaló que tomando en cuenta las capacidades totales de los países de la OTAN, Rusia debe "calibrar" sus respuestas sin "contención alguna respecto a cuándo y dónde emplazar" este tipo de armamento.



"Es decir, el máximo rango de opciones. Esto no es una amenaza a nadie. Es la forma de hallar el algoritmo de reacción más eficaz a las cambiantes amenazas, incluyendo el punto de vista de los gastos", aseveró.



Riabkov constató que "no hay nada definido de antemano y no existe una predefinición del futuro incremento de la escalada".



"Por ahora, lamentablemente, Occidente sigue justamente este camino de escalada bajo excusas inventadas en la búsqueda de motivos para acusarnos de algo más que amenace a su seguridad. Esto es lamentable, pero no nos detendrá a la hora de garantizar nuestra propia seguridad a todo lo largo de nuestras fronteras", dijo.



Añadió que Rusia deberá prepararse para "diversos escenarios, incluyendo los adversos, como un posible incremento considerable del potencial nuclear estadounidense".

Escalada por emplazamiento de misiles

El pasado sábado el Kremlin advirtió de que Rusia responderá al emplazamiento de misiles de largo alcance estadounidenses en Europa eligiendo instalaciones en la UE como objetivo de los suyos.



El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, recordó que no es la primera vez que sucede algo semejante, ya que anteriormente EE.UU emplazó este tipo de misiles en Europa y la respuesta fue elegir objetivos europeos para los misiles rusos.



La Casa Blanca anunció la semana que Estados Unidos comenzará a partir de 2026 el despliegue gradual en Alemania de sus armas de largo alcance en el marco del Grupo de Trabajo Multidominio.



El canciller alemán, Olaf Scholz, rechazó este viernes los temores de que este despliegue de misiles estadounidenses de largo alcance en su país pueda provocar una escalada con Moscú.



Sin embargo, Rusia reaccionó inmediatamente con la promesa de una "respuesta militar".

