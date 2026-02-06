Super Bowl 2026: fecha, horario, canales TV, show de medio tiempo y pronósticos de la final de NFL

Conoce todos los detalles del esperado Super Bowl XL, en el cual los Patriots y Seahawks buscarán el anillo del campeón. Además, del esperado ‘halftime show’ de Bad Bunny.

Llega el momento esperado de la NFL. Este fin de semana se realizará el Super Bowl LX (más conocido a nivel mundial como Super Bowl 2026) con la final del fútbol americano norteamericano protagonizado por los New England Patriots y los Seattle Seahawks en busca del título de esta temporada. Conoce todos los detalles del evento que paralizará Estados Unidos a continuación.

Los Patriots clasificaron al Super Bowl LX luego de imponerse a los Broncos por 10-7 y así alzar el título de la Conferencia Americana, mientras que los Seahawks aseguraron su boleto tras ganar la Conferencia Nacional a los Rams por 31-27. Así, ambos quedaron listos para este vibrante evento.

¿Cuándo y dónde es el Super Bowl 2026 con el Patriots vs. Seahawks?

El Super Bowl 2026 -que se disputará entre los Patriots y Seahawks- tendrá lugar en el Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers de California y el cual cuenta con una capacidad para albergar a 68 500 asistentes. La esperada final de la NFL está programada a iniciar desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y 3:30 p.m. de California.