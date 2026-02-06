Super Bowl 2026: fecha, horario, canales TV, show de medio tiempo y pronósticos de la final de NFL

Llega el momento esperado de la NFL. Este fin de semana se realizará el Super Bowl LX (más conocido a nivel mundial como Super Bowl 2026) con la final del fútbol americano norteamericano protagonizado por los New England Patriots y los Seattle Seahawks en busca del título de esta temporada. Conoce todos los detalles del evento que paralizará Estados Unidos a continuación.
Los Patriots clasificaron al Super Bowl LX luego de imponerse a los Broncos por 10-7 y así alzar el título de la Conferencia Americana, mientras que los Seahawks aseguraron su boleto tras ganar la Conferencia Nacional a los Rams por 31-27. Así, ambos quedaron listos para este vibrante evento.
¿Cuándo y dónde es el Super Bowl 2026 con el Patriots vs. Seahawks?
El Super Bowl 2026 -que se disputará entre los Patriots y Seahawks- tendrá lugar en el Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers de California y el cual cuenta con una capacidad para albergar a 68 500 asistentes. La esperada final de la NFL está programada a iniciar desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y 3:30 p.m. de California.