Super Bowl 2026: fecha, horario, canales TV, show de medio tiempo y pronósticos de la final de NFL

Todo lo que debes saber del Super Bowl LX, en la esperada final de la NFL 2025-26
Todo lo que debes saber del Super Bowl LX, en la esperada final de la NFL 2025-26 | Fuente: Facebook de Patriots y Seahawks
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce todos los detalles del esperado Super Bowl XL, en el cual los Patriots y Seahawks buscarán el anillo del campeón. Además, del esperado ‘halftime show’ de Bad Bunny.

Llega el momento esperado de la NFL. Este fin de semana se realizará el Super Bowl LX (más conocido a nivel mundial como Super Bowl 2026) con la final del fútbol americano norteamericano protagonizado por los New England Patriots y los Seattle Seahawks en busca del título de esta temporada. Conoce todos los detalles del evento que paralizará Estados Unidos a continuación. 

Los Patriots clasificaron al Super Bowl LX luego de imponerse a los Broncos por 10-7 y así alzar el título de la Conferencia Americana, mientras que los Seahawks aseguraron su boleto tras ganar la Conferencia Nacional a los Rams por 31-27. Así, ambos quedaron listos para este vibrante evento. 

¿Cuándo y dónde es el Super Bowl 2026 con el Patriots vs. Seahawks?

El Super Bowl 2026 -que se disputará entre los Patriots y Seahawks- tendrá lugar en el Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers de California y el cual cuenta con una capacidad para albergar a 68 500 asistentes. La esperada final de la NFL está programada a iniciar desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y 3:30 p.m. de California.

Todo sobre el Super Bowl LX con el duelo Patriots vs Seahawks
Todo sobre el Super Bowl LX con el duelo Patriots vs Seahawks | Fuente: NFL

¿A qué hora se jugará el Super Bowl 2026 en vivo con el Patriots vs. Seahawks en Estados Unidos y Latinoamérica?

  • En Estados Unidos (Hawaii), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 1:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Alaska), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 2:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Pacífico), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 3:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Central), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 5:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Este), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 6:30 p.m.
  • En México, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 5:30 p.m.
  • En Puerto Rico, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 6:30 p.m.
  • En Panamá, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 5:30 p.m.
  • En República Dominicana, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a la 6:30 p.m.

¿A qué hora se jugará el Super Bowl 2026 en vivo con el Patriots vs. Seahawks en Sudamérica?

  • En Perú, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 6:30 p.m.
  • En Colombia, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 6:30 p.m.
  • En Ecuador, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 6:30 p.m.
  • En Venezuela, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 8:30 p.m.
  • En Argentina, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 8:30 p.m.
  • En Uruguay, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 8:30 p.m.
  • En Chile, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks iniciará a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo con el Patriots vs. Seahawks?

El Super Bowl 2026 es un evento que se transmitirá en diferentes países del mundo. En Sudamérica, la gran final de NFL se podrá ver a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. En México, Canal 5, Fox Sports, ESPN y Disney+ se encargarán de la emisión, mientras que en Estados Unidos podrá ser visto vía NBC. 

Bad Bunny es el artista encargado de tocar en el 'Halftime show' del Super Bowl 2026
Bad Bunny es el artista encargado de tocar en el 'Halftime show' del Super Bowl 2026 | Fuente: EFE Servicios

¿Quién cantará en el Super Bowl 2026 y en el famoso show de medio tiempo?

Para esta edición, la organización confirmó que varios artistas estarán presentes a lo largo del Super Bowl 2026. Así, Green Day encabezará la ceremonia de apertura. Posteriormente, Charlie Puth realizará la tradicional entonación del himno nacional de Estados Unidos; Brandie Carlile entonará America The Beautiful; y Coco Jones cantará Lift Every Voice and Sing. Finalmente, el plato fuerte del show de medio tiempo del Super Bowl XL será Bad Bunny, quien llega al evento después de triunfar en los Grammy y promete poner a bailar a todo el público y televidentes. 

¿Quién es el favorito para ganar el Super Bowl 2026 entre Patriots y Seahawks?

Diferentes páginas especializadas de fútbol americano sitúan a los Seahawks como los grandes favoritos para ganar el Super Bowl 2026. Los de Seattle destacan por su capacidad defensiva, con momios de -222, por encima de los +180 de los Patriots. Así, las casas de apuestas perfilan ya a su principal candidato para levantar el título. 

Super Bowl: últimos resultados de la final de NFL

·         Super Bowl 2025 - Philadelphia Eagles 40-22 Kansas City Chiefs

·         Super Bowl 2024 - Kansas City Chiefs 25-22 San Francisco 49ers

·         Super Bowl 2023 - Kansas City Chiefs 38-35 Philadelphia Eagles

·         Super Bowl 2022 - Los Angeles Rams 23-20 Cincinnati Bengals

·         Super Bowl 2021 - Tampa Bay Buccaneers 31-9 Kansas City Chiefs

·         Super Bowl 2020 - Kansas City Chiefs 31-20 San Francisco 49ers

