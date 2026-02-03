Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 3 de febrero del 2026?

Dólar BCV hoy 3 de febrero del 2026 | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, martes 3 de febrero del 2026?

Por su parte, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 3 de febrero del 2026, el dólar paralelo está fijado en 530,00 bolívares digitales la venta.

Aumento de las exportaciones de petróleo en Venezuela

Este 3 de febrero se cumple el primer mes de la caída del régimen de Nicolás Maduro, el cual ha conllevado un cambio en cuanto a las exportaciones del petróleo venezolano ahora bajo el control norteamericano. Así, se ha registrado un aumento del 60,6% en apenas un mes, según datos de transporte marítimo citados por Reuters.

En el balance del primer mes de exportaciones petroleras, se encuentra que Estados Unidos es el destino principal del crudo venezolano con 284.000 bpd dirigidos al mercado norteamericano. En tanto, la petrolera Chevron contribuyó con la producción de 220.000 bpd de ese total.