"Ni siquiera es ama de casa": Susan Villanueva, hija de 'Melcochita', arremete contra Monserrat Seminario

Fuente: Instagram
Susan Villanueva asegura que Monserrat retuvo documentos de su padre
Susan Villanueva contó que Monserrat Seminario ha “retenido” los documentos de su padre Pablo Villanueva, motivo por el cual no puede viajar a Estados Unidos para ver a sus hijas.
“Ella le tiene retenidos los documentos, su residencia, su pasaporte, ella no se los quiere dar, sino ya estuviera acá”, aseveró.
Es así como la influencer mencionó que “se queda en shock” al ver como su propio padre viene siendo maltratado.
“Un hombre que ha dado todo por sus hijos, obvio que a mí me chocó feo, nos pusimos mal, nos pusimos a llorar, porque él ya no está para eso, él está para estar tranquilo”, añadió.
En otro momento, afirmó que Melcochita también es “chantajeado” emocionalmente por Seminario, quien utilizaría a sus hijas pequeñas para retener al humorista de 89 años.
“Yo sé al 100 % que está siendo chantajeado, todos los días usa las hijas diciéndole que llamen a su padre llorando. Con ella no hablo, porque no tengo su número, yo cuando llamo, hablo directamente con él”, expresó.
Melcochita terminó su relación con Monserrat Seminario: "Se gastó toda mi plata"
Pablo Villanueva, conocido como 'Melcochita', sorprendió al anunciar su separación de su esposa Monserrat Seminario. El popular cómico afirmó que su conyugue se gastó el dinero que tenía ahorrado en el banco rechazando que su separación se deba a una supuesta infidelidad u otro motivo.
Fue en declaraciones para Trome, que el humorista afirmó que sus ahorros "están en cero" luego de que le pidiera a Monserrat entregarle sus cuentas que le otorgó supervisar.
"Por lo menos se ha gastado medio millón de dólares. Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol", manifestó
En efecto, la también personalidad de televisión pidió a las autoridades que "se investiguen en los bancos", ya que no tiene "absolutamente nada".
"Revisen los movimientos de ella. Ella se gastó toda mi plata, por eso me quiero divorciar, ella es mala. Lo que ella busca es que me dé una embolia porque se puede agarrar la plata", aseveró.
Asimismo, Pablo Villanueva consideró que Seminario se habría gastado el dinero en apoyar a su familia en Piura. "Ella le ha pagado los estudios a su hijo mayor que ya es odontólogo, ha construido un caserón y yo, a mis 90 años, solo tengo casa alquilada", mencionó.