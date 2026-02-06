"Ni siquiera es ama de casa": Susan Villanueva, hija de 'Melcochita', arremete contra Monserrat Seminario

Susan Villanueva, la hija de Pablo Villanueva ‘Melcochita’, se pronunció sobre la reciente separación de su padre con Monserrat Seminario.

La empresaria, quien radica en Estados Unidos, aseguró que su padre mantuvo a la familia de Monserrat y que también pagó los estudios del hijo mayor de ella, así como demás gastos para sus padres.

“Todo se fue a la familia de ella, a los padres, porque el papá no trabaja hace más de 20 años. Todos los hijos que ellos tienen son vagos, incluyendo la mujer. Sostenía a toda la familia de Monserrat”, declaró en diálogo con América Hoy.

En ese sentido, señaló que en los 17 años de relación que mantuvieron, Monserrat no habría tenido ningún trabajo conocido o actividad laboral para solventar los gastos del hogar con Melcochita.

“Ser ama de casa es un trabajo de 24 horas, pero ella ni siquiera era ama de casa, tenía una empleada que le pagaba mi papá y la empleada hacía todo”, sostuvo.

Del mismo modo, consideró que su progenitor estaría viviendo en un ambiente de violencia doméstica que lo volvió dependiente de Monserrat Seminario.

“Cuando una persona está en violencia doméstica se vuelve dependiente, está en una relación tóxica que es muy difícil de salir. A su edad ya no es amor, es costumbre, es difícil salir. Ella ha salido en varias ocasiones diciendo que él ya no tiene nada y que está harta”, explicó.