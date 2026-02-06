Últimas Noticias
Canciller Hugo de Zela exhorta a peruanos en el exterior a votar en las Elecciones 2026: "De ellos también depende el futuro del país"

Más de 1 millón de peruanos en el exterior están habilitados para votar el próximo 12 de abril.
Paloma Verano

por Paloma Verano

·

Más de un millón de peruanos en el extranjero están habilitados para votar este 12 de abril, según el Reniec. El canciller Hugo de Zela señaló que se está coordinando con las embajadas en todo el mundo para garantizar que los electores puedan ejercer su derecho al voto de forma adecuada.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, hizo un llamado a los peruanos residentes en el extranjero para que participen activamente en las Elecciones Generales 2026, al recordar que su voto puede ser determinante en el resultado final del proceso electoral.

"[Hago una] exhortación a nuestros compatriotas en el exterior a que vayan a votar y a cumplir con su deber cívico. Cuando tuvimos la elección anterior, esa elección se definió por un número muy limitado de votos entre los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta. El número de peruanos que hay en el exterior es bastante mayor que esa diferencia, así que yo le pediría a los compatriotas que sean conscientes de que el futuro de nuestro país también depende de ellos y ojalá hagan caso a este llamado y acudan a las urnas", afirmó en Ampliación de Noticias de RPP. 

Según el Padrón Electoral del Reniec, un total de 1,210,813 peruanos que residen en el extranjero están habilitados para votar el próximo 12 de abril. La segunda vuelta que se realizó el 2021 entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori solo tuvo una diferencia de 44,263 votos, de acuerdo a cifras oficiales de la ONPE. 

Países con mayor cantidad de votantes peruanos, según el padrón electoral del Reniec.
Cancillería cumplirá un rol importante en las Elecciones 2026

Si bien, para este proceso electoral no se aplicará el voto digital, el canciller expresó que sería deseable que se ponga en práctica en una próxima elección. "La decisión del voto digital (que no se aplique en estos comicios) fue del Jurado Nacional de Elecciones. Coincido en que sería deseable que en un futuro se ponga en práctica", precisó. 

De Zela explicó que, en coordinación con las embajadas —especialmente en Estados Unidos, donde se concentran 368,185 electores—, el enfoque actual está en asegurar que los consulados cuenten con todo lo necesario para los comicios. “Las conversaciones que he tenido con la embajada de Washington, que es la gran coordinadora del proceso electoral en EE.UU., han sido para ocuparnos de que los consulados tengan todo previsto para que el proceso electoral se realice cuanto antes", mencionó. 

En otro momento indicó que la Cancillería busca cumplir dos roles en las Elecciones Generales 2026. "Lo primero es facilitar el voto de los peruanos, hacer todo lo posible para que no tengan dificultades en acudir a las urnas. Y lo segundo es que queremos ser garantes del voto, en el sentido de que los funcionarios de los consulados en Estados Unidos y todos los países del mundo van a viajar al Perú llevando personalmente las urnas con los votos y las actas debidamente custodiadas", añadió. 

El poder en tus manos Elecciones Generales 2026 peruanos en el exterior

