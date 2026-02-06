Canciller Hugo de Zela exhorta a peruanos en el exterior a votar en las Elecciones 2026: "De ellos también depende el futuro del país"

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, hizo un llamado a los peruanos residentes en el extranjero para que participen activamente en las Elecciones Generales 2026, al recordar que su voto puede ser determinante en el resultado final del proceso electoral.

"[Hago una] exhortación a nuestros compatriotas en el exterior a que vayan a votar y a cumplir con su deber cívico. Cuando tuvimos la elección anterior, esa elección se definió por un número muy limitado de votos entre los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta. El número de peruanos que hay en el exterior es bastante mayor que esa diferencia, así que yo le pediría a los compatriotas que sean conscientes de que el futuro de nuestro país también depende de ellos y ojalá hagan caso a este llamado y acudan a las urnas", afirmó en Ampliación de Noticias de RPP.

Según el Padrón Electoral del Reniec, un total de 1,210,813 peruanos que residen en el extranjero están habilitados para votar el próximo 12 de abril. La segunda vuelta que se realizó el 2021 entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori solo tuvo una diferencia de 44,263 votos, de acuerdo a cifras oficiales de la ONPE.