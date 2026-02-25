Siguen las purgas en Venezuela: Tarek William Saab, figura clave del chavismo, deja el cargo de fiscal general

Tarek William Saab, un hombre clave de la estructura chavista, habría quedado fuera del esquema del gobierno encargado de Venezuela luego de que este miércoles se anunciara su renuncia al cargo de fiscal general del país caribeño, a menos de dos meses de la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas especiales de los Estados Unidos.

Esta dimisión ocurre en el marco de una reestructuración del Ejecutivo ahora bajo la gestión de Delcy Rodríguez y coincide con la renuncia de Alfredo Ruiz al cargo de Defensor del Pueblo, otro operador funcional del régimen.

La información fue oficializada en la sesión ordinaria del Parlamento, donde el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, anunció que recibió "sendas misivas" con la renuncia de ambos funcionarios, quienes habían sido ratificados en 2024 para un período que originalmente se extendía hasta 2031.



La gestión de Saab, quien llegó al organismo en 2017 a través de una Asamblea Nacional Constituyente de cuestionada legitimidad en lugar de la Asamblea Nacional como exige la Constitución, termina empañada por denuncias de tortura y persecución sistemática.

#AHORA | Jorge Rodríguez informa que recibió la carta de renuncia de Tarek William Saab como fiscal general del régimen. pic.twitter.com/lfpLoeBBO5 — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) February 25, 2026

"Tienes el poder de poner fin a la injusticia"

Durante su mandato, Venezuela se convirtió en el primer país de la región bajo investigación formal de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

Según una reseña del medio opositor venezolano TalCual, su salida se produce tras años de omitir abusos y violaciones a los derechos humanos para ajustarse a los intereses del Palacio de Miraflores.

A lo largo de su paso por la Fiscalía, Saab enfrentó críticas incluso desde su círculo íntimo, como ocurrió en 2017 cuando su hijo, Yibram Saab, publicó un video tras el asesinato de un estudiante pidiéndole que reflexionara.

"Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer", expresó el joven en aquel entonces.

No obstante, el ahora exfiscal mantuvo una postura de negación ante las denuncias de organismos como la ONU, que identificó al Ministerio Público bajo su mando como un actor que "perpetúa la impunidad" al centrar investigaciones solo en autores materiales de bajo rango para simular justicia ante el mundo.