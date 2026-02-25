Últimas Noticias
Siguen las purgas en Venezuela: Tarek William Saab, figura clave del chavismo, deja el cargo de fiscal general

Tarek William Saab
Tarek William Saab | Fuente: Fiscalía General de Venezuela
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Tras nueve años en el cargo y bajo el peso de investigaciones internacionales por crímenes de lesa humanidad, Saab dimite en un contexto de transición política y amnistía para presos políticos en Venezuela.

Tarek William Saab, un hombre clave de la estructura chavista, habría quedado fuera del esquema del gobierno encargado de Venezuela luego de que este miércoles se anunciara su renuncia al cargo de fiscal general del país caribeño, a menos de dos meses de la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas especiales de los Estados Unidos.  

Esta dimisión ocurre en el marco de una reestructuración del Ejecutivo ahora bajo la gestión de Delcy Rodríguez y coincide con la renuncia de Alfredo Ruiz al cargo de Defensor del Pueblo, otro operador funcional del régimen.   

La información fue oficializada en la sesión ordinaria del Parlamento, donde el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, anunció que recibió "sendas misivas" con la renuncia de ambos funcionarios, quienes habían sido ratificados en 2024 para un período que originalmente se extendía hasta 2031.

La gestión de Saab, quien llegó al organismo en 2017 a través de una Asamblea Nacional Constituyente de cuestionada legitimidad en lugar de la Asamblea Nacional como exige la Constitución, termina empañada por denuncias de tortura y persecución sistemática.

"Tienes el poder de poner fin a la injusticia"

Durante su mandato, Venezuela se convirtió en el primer país de la región bajo investigación formal de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

Según una reseña del medio opositor venezolano TalCual, su salida se produce tras años de omitir abusos y violaciones a los derechos humanos para ajustarse a los intereses del Palacio de Miraflores.

A lo largo de su paso por la Fiscalía, Saab enfrentó críticas incluso desde su círculo íntimo, como ocurrió en 2017 cuando su hijo, Yibram Saab, publicó un video tras el asesinato de un estudiante pidiéndole que reflexionara.

"Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer", expresó el joven en aquel entonces.

No obstante, el ahora exfiscal mantuvo una postura de negación ante las denuncias de organismos como la ONU, que identificó al Ministerio Público bajo su mando como un actor que "perpetúa la impunidad" al centrar investigaciones solo en autores materiales de bajo rango para simular justicia ante el mundo.

Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, quien renunció a la Defensoría del Pueblo.
Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, quien renunció a la Defensoría del Pueblo. | Fuente: EFE

Abusos contra inculpados desde la fiscalía

Casos emblemáticos marcaron su historial y hoy forman parte de los expedientes en La Haya, como la muerte bajo custodia del concejal Fernando Albán en 2018, calificada inicialmente por Tarek William Saab como suicidio y admitida años después como homicidio ante la presión internacional, o el asesinato del Capitán Acosta Arévalo, quien falleció tras presentarse en un tribunal con signos evidentes de tortura.

Asimismo, se cuestionó el uso de videos obtenidos bajo coacción como pruebas judiciales y el silencio institucional ante eventos como la Masacre de Guanare en 2020.

El fiscal se retira del cargo sancionado por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Suiza por su rol en el socavamiento de la democracia.

En sus últimas declaraciones, Saab se refirió a la reciente Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento como un paso para cerrar heridas producto del conflicto histórico del país.

"Yo diría que la aprobación de la Ley de Amnistía cierra un importante ciclo histórico que es el de sanar heridas, obviamente producto de la disputa y los conflictos, más allá de lo que la propia Ley va narrando", afirmó el funcionario según un comunicado de la Fiscalía.

Actualmente, ante la ausencia de un vicefiscal que asuma la vacante, la Asamblea Nacional procederá a elegir a un encargado mientras se activa el Comité de Postulaciones para designar un nuevo titular del Ministerio Público.

