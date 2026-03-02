Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Choque entre camioneta y una miniván deja cinco fallecidos y cuatro heridos en el distrito de San Mateo

Accidente vehicular deja cinco fallecidos en San Mateo
Accidente vehicular deja cinco fallecidos en San Mateo | Fuente: Rotafono RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La miniván, tras chocar con el vehículo, cayó al río Rímac. La Policía y los bomberos trabajan para recuperar los cadáveres.

Choque entre camioneta con una miniván deja cinco fallecidos y cuatro heridos en el distrito de San Mateo
Choque entre camioneta con una miniván deja cinco fallecidos y cuatro heridos en el distrito de San Mateo | Fuente: RPP

Una camioneta chocó la tarde de este lunes con una miniván en el kilómetro 97 de la carretera Central, en el distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí, dejando cinco fallecidos y cuatro heridos.

Arturo Arroyo, jefe de la unidad de gestión de riesgo y desastre de la municipalidad de San Mateo, informó que este suceso se reportó a la 1:30 p.m., cuando la miniván venía desde Huancayo hacia Lima. Según precisó, el choque con la camioneta fue frontal.

El funcionario expresó que producto del impacto la miniván, que al parecer llevaba pasajeros, cayó al río Rímac.

Además, indicó que de los cinco fallecidos, tres quedaron atrapados en la camioneta totalmente destruida, mientras que los otros dos se encuentran en el agua.   

"La Policía de Rescate y los bomberos están sumando esfuerzos para extraer los dos cuerpos que se encuentran en el río Rímac, ya que en estos momentos la lluvia ha iniciado y, como bien sabemos, el caudal tiende a subir. Para evitar que estos cuerpos sean arrastrados por el agua, ya se iniciaron las labores (para recuperarlos)", explicó el funcionario para RPP.

Sobre los cuatro heridos, Arroyo indicó que ellos fueron trasladados al Hospital de Matucana. Además, comentó que una de las personas rescatadas de la miniván les informó que el vehículo iba repleto, pero dijo esperar que eso no sea así.

Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Accidente de tránsito Policía Nacional Río Rímac Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA