Choque entre camioneta y una miniván deja cinco fallecidos y cuatro heridos en el distrito de San Mateo

La miniván, tras chocar con el vehículo, cayó al río Rímac. La Policía y los bomberos trabajan para recuperar los cadáveres.

Choque entre camioneta con una miniván deja cinco fallecidos y cuatro heridos en el distrito de San Mateo | Fuente: RPP

Una camioneta chocó la tarde de este lunes con una miniván en el kilómetro 97 de la carretera Central, en el distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí, dejando cinco fallecidos y cuatro heridos.

Arturo Arroyo, jefe de la unidad de gestión de riesgo y desastre de la municipalidad de San Mateo, informó que este suceso se reportó a la 1:30 p.m., cuando la miniván venía desde Huancayo hacia Lima. Según precisó, el choque con la camioneta fue frontal.

El funcionario expresó que producto del impacto la miniván, que al parecer llevaba pasajeros, cayó al río Rímac.

Además, indicó que de los cinco fallecidos, tres quedaron atrapados en la camioneta totalmente destruida, mientras que los otros dos se encuentran en el agua.

"La Policía de Rescate y los bomberos están sumando esfuerzos para extraer los dos cuerpos que se encuentran en el río Rímac, ya que en estos momentos la lluvia ha iniciado y, como bien sabemos, el caudal tiende a subir. Para evitar que estos cuerpos sean arrastrados por el agua, ya se iniciaron las labores (para recuperarlos)", explicó el funcionario para RPP.

Sobre los cuatro heridos, Arroyo indicó que ellos fueron trasladados al Hospital de Matucana. Además, comentó que una de las personas rescatadas de la miniván les informó que el vehículo iba repleto, pero dijo esperar que eso no sea así.