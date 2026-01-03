Maduro declara estado de conmoción exterior tras bombardeos en Caracas

El régimen de Nicolás Maduro declaró estado de conmoción exterior en Venezuela, a raíz de los bombardeos ocurridos durante la madrugada del sábado, por los cuales acusa a Estados Unidos.

En un comunicado, el régimen informó que el líder Chavista "ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior", con el fin de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".

En desarrollo