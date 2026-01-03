Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Maduro declara estado de conmoción exterior tras bombardeos en Caracas

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro | Fuente: EFE | Fotógrafo: Wendys Olivo/ Prensa Miraflores
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Mediante un comunicado, el régimen Chavista denunció una gravísima agresión militar por parte de Estados Unidos.

El régimen de Nicolás Maduro declaró estado de conmoción exterior en Venezuela, a raíz de los bombardeos ocurridos durante la madrugada del sábado, por los cuales acusa a Estados Unidos.

En un comunicado, el régimen informó que el líder Chavista "ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior", con el fin de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".

En desarrollo

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Venezuela Nicolás Maduro Estados Unidos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Venezuela

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA