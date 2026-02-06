ONPE sobre la franja electoral: "Las organizaciones políticas tienen la total libertad para elegir el medio de comunicación"

La institución señaló que no tienen facultades para supervisar qué medios de comunicación eligen los partidos para difundir su propaganda electoral.

Karina Rivera, técnica normativa de la Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, manifestó este viernes que las organizaciones políticas son las únicas responsables en elegir el medio de comunicación donde se transmitirá su propaganda durante la Franja Electoral que inicia el 11 de febrero.

"Las organizaciones políticas tienen la total libertad para elegir el medio tradicional, radio, televisión, así como redes sociales, sin ningún tipo de restricción", expresó en el programa Conexión de RPP.

Rivera comentó que, según la Ley de Organizaciones Políticas, la ONPE no puede fiscalizar a los partidos que compiten en los próximos comicios por elegir a qué medio de comunicación destinar su propaganda electoral. En ese sentido, indicó que, ante alguna irregularidad, el tema se verá en instancias jurídicas.

"La ONPE no tiene facultades para hacer ningún tipo de supervisión relacionado a qué medio es elegido por una organización política y cuál no. De repente ya en otras instancias, de repente judiciales o el Ministerio Público, que podrían levantar algún tipo de investigación al respecto. Esas facultades no tiene la ONPE", aseveró.

El caso

Este pronunciamiento de la ONPE se da en medio de la reciente situación que se vive en el partido político País Para Todos y el presunto direccionamiento de fondos de la franja electoral hacia el canal Nativa.

El portal La Encerrona reveló que varios partidos políticos, incluidos País Para Todos, han invertido más de S/600 000 en el medio de comunicación relacionado con Miguel del Castillo, uno de los fundadores del partido Primero la Gente, presuntamente con una comisión del 15 %.