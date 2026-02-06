Gisela Ponce de León y el arte de sobrevivir al caos sobre el escenario en 'Peter Pan hasta las patas'

En entrevista con RPP, Gisela Ponce de León habla de su regreso a la comedia con Peter Pan hasta las patas, sus próximos proyectos en teatro y cine, y la importancia de trabajar la salud mental.

Desde los primeros minutos de Peter Pan hasta las patas, el mensaje es contundente: todo lo que puede salir mal, sale peor. Escenografías que se desarman, actores que olvidan sus líneas, personajes que entran cuando no deberían y una función que avanza a trompicones rumbo a Nunca Jamás. En medio de ese aparente desastre, Gisela Ponce de León se convierte en una de las piezas clave del montaje.

La actriz regresa a la obra —en una temporada breve— interpretando cuatro personajes distintos en una de las comedias más exigentes de la cartelera limeña, una propuesta que definitivamente no tiene pierde si lo que se busca es reír hasta que duela la mandíbula.

“Lo que más cuesta es que es una obra muy física”, cuenta. “En verano es prácticamente hacer cardio intenso todas las noches, con mucho más calor. Pero es un regalo volver a Peter Pan. Todos estamos muy felices”, agrega en entrevista con RPP, donde también reflexiona sobre sus próximos proyectos, lo sacrificado del oficio actoral y la importancia de cuidar la salud mental.

Un desastre que no puede fallar

La puesta en escena, bajo la dirección de Paloma Reyes De Sá en el Teatro Claretiano, propone caídas perfectamente coreografiadas, puertas que no abren, escaleras que se rompen y actores que parecen improvisar para salvar la función. Pero nada es casual.

Partiendo de una reinterpretación lúdica del clásico Peter Pan y Wendy, la obra incorpora elementos de la propia realidad del elenco, integrado también por Emanuel Soriano, Patricia Barreto, Christian Ysla, Bruno Odar, Francisco Luna, Manuel Gold, Nico Ponce, César García y Giuliana León. El resultado es una versión tan absurda como efectiva.

“Todo tiene que parecer un desastre, pero en realidad todo está muy ensayado”, explica Ponce de León. “Hay un timing exacto para cada accidente. Mucha gente trabajando al mismo tiempo para que el error esté coordinado… y aun así no puede verse perfecto”.

En su caso, el reto es doble: cambios de vestuario a contrarreloj, modificaciones de voz, entradas y salidas constantes y una atención permanente a lo que ocurre en escena. “Lo más difícil es calcular mis tiempos, correr de un lado al otro, cambiarme rápido y estar lista para salir con el siguiente personaje”, indica.

“Pase lo que pase, la función debe continuar”

Uno de los ejes más claros de la obra es esa frase casi sagrada del teatro: la función debe continuar. Para Gisela, no es solo una consigna escénica.

“He actuado enferma del estómago, he actuado con dolor antes de que me saquen el apéndice de emergencia, y tengo compañeros que han salido a escena después de recibir una noticia muy dura”, recuerda. “El nivel de sacrificio emocional del teatro a veces no se entiende desde afuera”.

Sin embargo, reconoce que hay algo casi terapéutico en el escenario. “Muchas veces el malestar se va mientras dura la obra. Estás tan concentrado que es como un momento de medicina”.

Campanita, impro y el humor que nace del error

Uno de los momentos más celebrados de Peter Pan hasta las patas es la aparición de Campanita, uno de los personajes interpretados por Gisela Ponce de León, que se comunica en un inglés torpe, pero sumamente divertido.

“La Campanita no tenía texto”, explica. “Empezamos con sonidos, luego un lenguaje inventado y de ahí salió el inglés. Es como un loro que repite palabras que escuchó sin saber qué significan”.

La improvisación también forma parte del ADN del montaje. “Paloma es una directora exigente, pero nos deja jugar. Cada función tengo momentos en los que improviso y siempre aparece algo nuevo”.

“La obra se sostiene porque hay trabajo en equipo. Nadie podría hacer esto solo”, afirma. “Pasan cosas terribles, pero el grupo no se abandona. Se llega a la meta con heridos, pero se llega juntos”.

'Peter Pan hasta las patas' cuenta con un elenco encabezado por Emanuel Soriano, Patricia Barreto, Gisela Ponce de León, Christian Ysla y Bruno Odar.Fuente: Los Productores

Teatro, nuevos proyectos y una película premonitoria

Además de Peter Pan hasta las patas, Gisela ensaya El túnel, una obra cargada de nostalgia dosmilera, y sigue atenta a proyectos audiovisuales como Lima 2021, una película grabada antes de la pandemia que hoy resulta casi premonitoria.

Este año, Los Productores anunciaron también el regreso del musical Mamma Mia!, donde en 2016 Gisela interpretó a Sophie. Diez años después, la actriz recuerda con cariño ese papel y confiesa que en el futuro le gustaría interpretar a Donna, la madre del personaje. “Ya estoy muy grande para Sophie, pero todavía muy chica para tener una hija de 20 años en escena”, comenta. “Tendría que pasar algunos años, pero sería lindo”.

Sobre El túnel, detalla: “Es una obra con canciones muy ligadas a mi generación. Habla de la amistad, las promesas y el paso del tiempo. Es un formato que hoy funciona mucho, porque apela a la nostalgia. Estamos en ensayos, descubriendo los personajes y la obra”.

Por otro lado, el lanzamiento del teaser de Lima 2021, una película distópica en la que comparte elenco con Karina Jordan, Óscar López Arias y Diego Bertie, la tomó por sorpresa. “Lo he visto y he pensado qué increíble la cabeza de los creadores, que, de alguna forma, adivinaron lo que iba a pasar en el 2020”, dice. Sin embargo, aclara que aún no hay una fecha definida de estreno.

La importancia de cuidar la salud mental

Por encima de todo, Gisela Ponce de León destaca algo que considera uno de sus mayores logros personales: su salud emocional.

“El mundo siempre está un poco convulsionado. Todos deberíamos tener algún tipo de acompañamiento psicológico”, reflexiona.

“Yo lo tengo desde hace tiempo porque soy muy sensible. Me encanta tener ese espacio para revisarme, conocerme y entender lo que pasa. Me parece super saludable”.

Peter Pan hasta las patas

Fecha: Hasta el 8 de febrero

Lugar: Teatro Claretiano

Funciones: Viernes a las 8:30 p. m.; sábados a las 5 y 8:30 p. m.; domingos a las 7 p. m.

Venta de entradas en Joinnuns.

La comedia 'Peter Pan hasta las patas' entra en sus últimas funciones y se presenta en cartelera hasta el domingo 8 de febrero.Fuente: Los Productores

