Contraloría: multas electorales no cobradas por el JNE causaron pérdidas al Estado por S/ 130 mil

Por Karina Valencia y Paloma Verano

Un informe de la Contraloría General de la República reveló que la falta de cobro de multas electorales impuestas en procesos realizados entre los años 2018 y 2020 generó un perjuicio económico al Estado por más de S/130 mil. Las sanciones no fueron cobradas oportunamente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que permitiró que estas prescribieran.

De acuerdo al Informe de Auditoría N° 020-2025-2-0280-AC, de diciembre del 2025, al que obtuvo acceso El Poder en tus Manos de RPP, las multas recaían sobre ciudadanos de Lima que no acudieron a votar y sobre quienes no cumplieron con su función como miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2018, el referéndum nacional de ese mismo año y las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

¿Qué identificó el organismo de control?

La Contraloría advirtió que tres funcionarios del JNE no iniciaron el cobro de las multas en una primera etapa administrativa, ni cuando correspondía aplicas mecanismos de cobranza coactiva, lo que permitió que las sanciones prescriban, es decir, que ya no puedan cobrarse.

Según el órgano de control, esta omisión afectó el correcto funcionamiento de la administración pública, generando un perjuicio económico al estado por S/ 130,050,00.

Del total observado, S/ 80,338 corresponden a 262 expedientes que permanecieron en etapa de cobranza ordinaria sin que se emitiera oportunamente la constancia de firmeza ni se derivaran los casos al Ejecutor Coactivo.

El monto restante, de S/ 49 712, está vinculado a 189 expedientes en etapa coactiva en los que, pese a haberse emitido y notificado la resolución de ejecución coactiva, no se adoptaron medidas de coerción ni otras acciones orientadas a la cobranza forzada dentro del plazo legal.

"La situación expuesta se produjo debido a que los servidores responsables de la gestión de cobranza ordinaria y coactiva omitieron ejecutar las acciones previstas en la normativa para asegurar la exigibilidad y recuperación de las multas electorales, tales como emitir oportunamente las constancias de firmeza, derivas las resoluciones impagas el Ejecutor Coactivo dentro del plazo legal y adoptar las medias de coerción necesarias para impulsar el procedimiento de ejecución forzosa", se señala en el documento.