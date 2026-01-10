"No se ve ninguna posibilidad real de que Edmundo González asuma la Presidencia", advierte periodista venezolano

Venezuela vive nuevamente en incertidumbre respecto a su destino político, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, por parte de las fuerzas especiales de Estados Unidos (EE.UU.) y su traslado a suelo norteamericano para ser procesado ante tribunales federales.

Mientras tanto, el presidente de EE.UU. Donald Trump ha anunciado que su gestión gobernará temporalmente Venezuela y ha manifestado su aprobación con que Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada, continúe al frente del régimen chavista, con lo cual la idea de un gobierno de la oposición, encabezada por María Corina Machado, parece de momento descartado.

Al respecto, Fernando Dos Reis, periodista venezolano, en diálogo con RPP, estimó lo que ya parece evidente: Edmundo González, el verdadero ganador de los últimos comicios presidenciales en Venezuela, no asumirá la presidencia.

"No se ve ninguna posibilidad real de que Edmundo González asuma la Presidencia en el corto plazo en Venezuela, y es parte del debate político que está hoy en el seno de la oposición, de si dar ya traste precisamente a lo que fue el proceso del 28 de julio y resetear el juego y buscar unas nuevas elecciones que te permitan, de alguna manera, medirte", sostuvo.

"El gran tema aquí es si esas elecciones van a ser con el Estado chavista, porque precisamente si esas elecciones son organizadas por el Consejo Nacional Electoral, que está en este momento en ejercicio, no hay ninguna garantía para que ese proceso sea transparente y genere la confianza que se necesita", acotó.

Asimismo, Dos Reis indicó que en la reunión que sostuvo Trump con representantes de las compañías petroleras más grandes de su país, estos le habrían pedido "cambios institucionales" en Venezuela para aceptar invertir en la industria petrolera venezolana.

"Incluso, ayer el presidente Trump estuvo reunido con los jefes de las compañías petroleras más importantes, y una de las cosas que le demandaban era si había un marco legal para hacer inversiones en Venezuela. Le decían, precisamente, que tenían que generarse esos cambios institucionales que promuevan la confianza y que permitan generar inversiones. Ese mismo clima económico que están demandando los inversionistas es un clima que tiene que trasladarse a los políticos para que, precisamente, estemos hablando de una transición real", apuntó.

"Pareciera que hay un proceso de órdenes y contraórdenes dentro del propio régimen venezolano"

Por otro lado, el hombre de prensa destacó que la cúpula chavista en el gobierno vive también una crisis interna debido a que existe "un enfrentamiento entre los grupos de poder": por un lado, la presidenta Delcy Rodríguez y, por otro, Diosdado Cabello y Padrino López. Según Dos Reis, la "moneda de cambio" de ambos grupos en pugna serían los presos políticos.

"La verdad es que pareciera que hay un proceso de órdenes y contraórdenes dentro del propio régimen venezolano. Ellos ofrecieron hacer, en su momento, una liberación que estaba ubicada por el número de los 400 presos políticos, pero hasta ahora solo se ha dado el 1% de esa cifra. Lo que uno intuye de lo que está ocurriendo ahí es que Delcy Rodríguez tiene una relación con Estados Unidos y, al mismo tiempo, tiene que complacer ciertos intereses dentro del propio sistema político dictatorial que dejó Nicolás Maduro, y hay un enfrentamiento entre los grupos de poder encabezados por Delcy Rodríguez y, por otro lado, Diosdado Cabello y Padrino López", señaló.

"Entonces, en ese proceso de órdenes y contraórdenes, los presos políticos se convierten en monedas de cambio. Y hasta ahora los únicos presos políticos que han salido son los que han sido negociados directamente por el Gobierno español, en su gran mayoría, a pesar de que salieron también dos dirigentes políticos importantes. Pero en su gran mayoría son los que forman parte de esta triangulación estratégica entre el gobierno de Pedro Sánchez, Zapatero, y por supuesto los hermanos Rodríguez", añadió.

Finalmente, el hombre de prensa resaltó que la reciente liberación de algunos presos políticos "es el resultado de la presión de Estados Unidos y de la amenaza de hacer una segunda ola de ataques".

"Por supuesto, eso ha abierto el abanico de negociación por parte del régimen venezolano, pero no podemos olvidar que el gobierno de España, en la mano del señor Zapatero, desde hace mucho tiempo ha venido construyendo una relación muy cercana con el gobierno de Nicolás Maduro. Y en esa relación se han dado procesos como la visita de Delcy Rodríguez violando las sanciones y todo el escándalo que eso significó en su momento. Y, por supuesto, el exilio de Edmundo González, que hay que recordar que el gobierno español jugó un papel muy importante en ese proceso", puntualizó.