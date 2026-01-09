¿Quiénes conforman el equipo legal que busca la absolución de Nicolás Maduro y Cilia Flores?

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal este lunes, en Nueva York (EE.UU.). | Fuente: EFE | Fotógrafo: Jane Rosenberg

Además, fue el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Penales Defensores y habitualmente trata casos penales de delitos financieros, corrupción y seguridad nacional, así como civiles, incluyendo aquellos de crimen organizado. Pollack es considerado una figura reconocida en el entorno legal en Washington D.C. desde hace 50 años.

En otro caso de gran repercusión, Pollack consiguió la absolución de un antiguo contable de Enron que se enfrentaba a cargos penales por fraude derivados de la quiebra del gigante energético. Además colabora de manera habitual con medios de comunicación, escribe libros y asesora a políticos sobre derecho.

Bruce Fein, experto constitucional y un crítico del poder presidencial sin límites

Bruce Fein, un abogado especialista en derecho constitucional, también fue sumado al equipo de defensa de Maduro. Entre 1981 y 1989, Fein sirvió en el Departamento de Justicia durante el gobierno del presidente republicano Ronald Reagan y durante años ha sido un promotor y defensor del sistema de balances y controles consagrado en la Constitución estadounidense.

“A quien los Dioses quieren destruir, primero lo nombran policía del mundo para que cometa crímenes y acabe con los crímenes. ¿Qué diremos cuando Putin secuestre a Zelenski?”, escribió Fein en su cuenta en la red social X el 3 de enero a las 7:52 AM ET, apenas horas después de la captura de Maduro por parte de un equipo militar élite de Estados Unidos, que ingresó en territorio venezolano y capturó a Maduro y su cónyuge de una residencia en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.

En 2008 publicó el libro ‘Peligro constitucional: la lucha a vida o muerte por nuestra Constitución y nuestra democracia’ [Constitutional Peril: The Life and Death Struggle for Our Constitution and Democracy] en el que Fein detalla los abusos de poder por previos mandatarios estadounidenses, como la vigilancia sin orden judicial y la suspensión del hábeas corpus, y establece paralelismos con crisis constitucionales del pasado.





Fein ha sido un crítico de la expansión del poder presidencial, especialmente en el contexto de la seguridad nacional, argumentando que el ejercicio del poder sin contrapesos ha erosionado los controles y equilibrios establecidos en la Constitución estadounidense. Un argumento que probablemente sea usado como defensa en el juicio contra Maduro, al cuestionar la legalidad de las acciones de la Administración del presidente Donald Trump y de la operación militar que permitió la captura y traslado de Maduro hacia territorio estadounidense.

Un exfiscal de Houston defenderá a Cilia Flores, la esposa de Maduro

Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, es representada por el abogado Mark Donnelly, quien es socio en el bufete Parker Sanchez & Donnelly, con sede en Houston, Texas. Medios estadounidenses han destacado que durante 12 años, Donnelly trabajó en el Departamento de Justicia. Según su sitio web, la práctica de Donnelly en Houston se centra en delitos de cuello blanco, litigios comerciales y litigios inmobiliarios, así como en causas judiciales promovidas por denunciantes o delatores (whistleblowers).

Flores, quien fue diputada y presidió la Asamblea Nacional de Venezuela, ascendió en la nomenclatura del chavismo como una de las figuras políticas más leales al expresidente Hugo Chávez.

La relación entre Chávez y Flores data desde el presidio del entonces teniente coronel en la cárcel de Yare, tras la intentona golpista que lideró en 1992 y que intentó derrocar al entonces mandatario Carlos Andrés Pérez, del partido Acción Democrática (AD).

Flores fue una de las defensoras de los militares rebeldes, que luego contribuyó al movimiento izquierdista que Chávez impulsó y lideró tras el indulto que le concedió el entonces presidente Rafael Caldera y su posterior excarcelación.

Flores es ahora acusada de cargos de tráfico de drogas y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, según los registros judiciales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Durante la audiencia de presentación en Nueva York, Donnelly afirmó que Flores había sufrido “lesiones importantes” durante su captura y que necesitaba de una radiografía y una evaluación médica, ante la sospecha de que podría tener una fractura o contusiones graves en las costillas. Flores compareció ante el tribunal con vendajes en la frente, la sien y el párpado, según informó la agencia AP.

En su perfil publicado en el sitio web del bufete Parker Sanchez & Donnelly se indica que antes de incorporarse al Departamento de Justicia, Donnelly trabajó en la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Harris, donde alcanzó el cargo de fiscal jefe de delitos graves.

En 2023, Donnelly fue uno de los abogados que colaboró en la investigación de la Cámara de Representantes de Texas sobre el fiscal general Ken Paxton antes de su juicio político en el Senado de Texas, donde Paxton fue absuelto.