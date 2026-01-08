Donald Trump dice que le interesa encontrarse con María Corina Machado: “Es una buena persona, viene la semana que viene"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este jueves su disposición a reunirse con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, quien visitará Washington D.C. la semana próxima, según reveló en una entrevista con Fox News.

“Es una buena persona. Viene la semana que viene y me interesa verla”, dijo en la conversación con el presentador Sean Hannity, quien el último martes también entrevistó a Machado, en su primera aparición tras el operativo militar estadounidense del último sábado en Venezuela, en el que se capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El interés expresado por Trump contrasta con declaraciones previas tras la captura de Maduro, cuando cuestionó si Machado estaba preparada para asumir el poder en Caracas y si contaba con suficiente respaldo popular.



Al ser consultado si aceptaría el Premio Nobel de la Paz que María Corina Machado le ofreció por la operación que llevó a la captura de Maduro, Trump respondió que "seria un gran honor".

Trump se refirió a la situación en Venezuela afirmando que el país “será reconstruido” y que próximamente se celebrarán elecciones.

Reconstrucción petrolera y liberación de presos



Trump adelantó que este viernes 9 de enero tiene previsto reunirse con representantes de 14 empresas petroleras para avanzar en la reconstrucción de la infraestructura relacionada con el crudo venezolano.

“Mañana me reuniré con los grandes ejecutivos petroleros. Van a entrar y van a reconstruir la infraestructura petrolera”, señaló el presidente.



Trump también celebró el anuncio de excarcelación de presos políticos en Venezuela de parte del chavismo, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, quien ha recibido la venia de la Administración Trump para liderar el gobierno venezolano tras la captura de Maduro.

"Son prisioneros que nadie pensó que volverían a ver están siendo liberados (...) en muchos casos entiendo que son buenas personas pero prisioneros que nadie pensó que serían liberados", dijo.



Además, afirmó que Estados Unidos continuará colaborando con las autoridades venezolanas: "Vamos a trabajar con ellos y con sus líderes. Hasta ahora hemos estado trabajando muy bien".