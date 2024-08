Ciudadanos venezolanos piden que se retire busto de Hugo Chávez en Chincha [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Venezolanos que viven en Chincha piden que se retire busto de Hugo Chavez en rechazo al régimen chavista [VIDEO]

Ciudadanos venezolanos que viven en la provincia de Chincha, en la región Ica, piden que se retire un busto del fallecido exmandatario Hugo Chávez, instalado en el año 2013, en el marco de la crisis política y social que vive Venezuela.

El busto, ubicado en el ingreso del asentamiento humano Simón Bolívar, es de bronce y mide un metro de altura, aproximadamente. La imagen tiene la banda presidencial y el escudo de Venezuela en el medio, al lado derecho está el apellido del militar y al izquierdo las iniciales de las Fuerzas Armadas. Además, posee la boina característica de Hugo Chávez.

Euclides Sánchez, representante de los ciudadanos venezolanos de esta ciudad, dijo que sus compatriotas rechazan el régimen actual de Nicolás Maduro y señaló que se cometió un fraude en las elecciones presidenciales en Venezuela, celebradas el pasado 28 de julio.

“Pedimos retirar esa estatua porque consideramos que es como una apología al terrorismo, a una persona que ha hecho tanto daño, no solo en Venezuela, sino también en la región de los países andinos. Nosotros no queremos generar ningún tipo de molestias o polémica con los ciudadanos peruanos. Yo estoy agradecido con Perú, me siento peruano y quiero que ustedes me apoyen para poder regresar a mi país”, dijo el vocero a RPP.

Cabe señalar que este busto fue colocado en agradecimiento al fallecido exmandatario Hugo Chávez, ya que el gobierno de Venezuela donó 100 casas prefabricadas a los damnificados del terremoto del año 2007 en Ica. En aquel entonces, el alcalde Chincha planteó la construcción de la estatua.

Presentarán documento formal a alcalde de Chincha

Euclides Sánchez anunció que junto con sus compatriotas presentarán un documento formal a través del cual le solicitarán al alcalde provincial de Chincha, César Carranza Falla, retirar el busto del fallecido mandatario Hugo Chávez.

“Mañana vamos a ir a presentar formalmente la solicitud al alcalde, para que sepa la solicitud que estamos haciendo. Ya hemos conversado con los vecinos de esta localidad, que nos dicen que no están en desacuerdo que se retire esta imagen, pero sí quieren que se haga por los canales regulares. Si vamos a retirar la imagen, va a ser con el apoyo del alcalde y de los vecinos. Y todos juntos vamos a decirle no al fraude y no a la dictadura”, dijo a RPP.

Hay unos tres mil venezolanos, aproximadamente, en toda la provincia de Chincha. Ellos indicaron que quieren hacer el retiro del busto de manera pacífica y con el apoyo del alcalde de Chincha.