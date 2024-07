"Repetitivo", "lleno de incertidumbre" y "disociado de la realidad": Politólogo del Centro Wiñaq analiza el mensaje presidencial de Dina Boluarte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fernando Tincopa indicó que no se ha justificado la necesidad de la reforma integral del Mininter

La jefa de Estado, Dina Boluarte, brindó su mensaje presidencial por 28 de Julio, ayer, ante el Congreso de la República, el cual tuvo una duración inusual de poco más de 5 horas, considerando similares discursos de sus antecesores.

Dicho mensaje inició al promediar las 11:15 de la mañana y finalizó a las 4:20 de la tarde; tiempo en que, al menos, 8 congresistas abandonaron el hemiciclo y publicaron críticas a su alocución. Algunos de ellos fueron Roberto Sánchez (Juntos por el Perú-Voces por el Pueblo), Jorge Morante (Somos Perú), Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial), Flor Pablo (no agrupada), Silvana Robles (Bancada Socialista), entre otros.

Al respecto, RPP conversó con el politólogo Fernando Tincopa, investigador del Centro Wiñaq, para recoger su análisis respecto a las propuestas dadas a conocer por la mandataria para el próximo año de su gestión.

Repite la estructura y contenido del mensaje del 2023

Fernando Tincopa indicó que en el mensaje "más que obras o propuestas de políticas públicas en sí", lo que se ha mostrado "son solo avances, un esquema repetitivo y, de modo personal, diría disociado de la realidad".

"Si uno escucha el mensaje presidencial, cambiando de nombre al país del que se hace referencia, podría pensar que está frente a los avances de un país que va camino al desarrollo, y evidencia una gestión y administración pública bastante decente. Quizá el foco que le haya dado la presidenta haya tenido la intención de invisibilizar la articulación para enfrentar los verdaderos problemas", señaló.

En ese sentido, el politólogo señaló que comparó el mensaje actual con el mensaje presidencial del año pasado para ver qué tanto había cambiado, y que se evidenció que "no solo la estructura se repite, sino que el contenido se repite", ya que "se hace mención exactamente a los mismos proyectos". "Lo único que cambia es el estado de la situación de avance", remarcó.

"Por ejemplo, el año pasado, se menciona que el gobierno declarará de interés el proyecto del anillo vial periférico, y este año se dice que se adjudicó la concesión del proyecto. El avance básicamente ha sido de tipo administrativo y te lo están relatando como un logro (...) El problema es que la gran mayoría de proyectos a los que se refiere la presidenta están en un estado de incertidumbre de avance", sostuvo.

"Se mencionó que se iba a construir, el año pasado, 6 hospitales de alta complejidad, y este año se dijo que se está impulsando la construcción de 5 hospitales. Entre que se anuncie que se va a construir y este año se repita que se está impulsando, queda la ambigüedad absoluta de saber en qué estado realmente se encuentran esas obras, y por qué antes eran 6 y ahora son 5", agregó.

Tincopa resaltó que la presidenta repitió la estructura y contenido de su mensaje del 2023Fuente: Presidencia Perú

Ministerio de Infraestructura es "volver a foja cero" la Autoridad Nacional de Infraestructura

Respecto al anuncio de creación del Ministerio de Infraestructura, Tincopa cuestionó que la propuesta se hiciera a poco más de un año de haber anunciado la creación de una entidad similar, la Autoridad Nacional de Infraestructura.

"Es una de las cosas que habría que poner en debate porque desconocemos ese proyecto de ley de creación del ministerio, pero sí sabíamos y teníamos la propuesta que el año pasado se anunció en el mensaje presidencial de la implementación del reglamento para la Autoridad Nacional de Infraestructura, que era la entidad que crearon hace poco más de un año para los mismos objetivos con los que hoy se busca crear el Ministerio de Infraestructura, que absorbería dicha entidad", señaló.

"La pregunta sería: ¿por qué si acaban de plantear un ministerio ahora dejan de lado el proyecto inicial que este gobierno se había comprometido en impulsar? Lo que anunció la presidenta el año pasado fue que estaban a punto de dar el proyecto de ley para la reglamentación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, en algún momento debieron haber cambiado de opinión o haber creído que era mejor sacar de nuevo una ley para crear un ministerio y volver a iniciar el proceso, porque la creación de un ministerio implica que se apruebe la ley de la reforma constitucional (…) y que luego se reglamente el funcionamiento de esa institución. Es decir, hemos vuelto a foja cero en el avance que teníamos respecto a la autoridad que podría gestionar estas necesidades", precisó.

Tincopa consideró que el Ministerio de Infraestructura es "volver a foja cero" la Autoridad Nacional de InfraestructuraFuente: Andina

Cambio de nombre al Ministerio del Interior por Ministerio de Seguridad Pública

Sobre el anuncio de cambio de denominación del Mininter por Ministerio de Seguridad Pública, en el marco de lo que sería un proceso de modernización del sector, Tincopa cuestionó que no se haya señalado "qué unidades van a desaparecer, qué direcciones podrían unificarse, en qué se va a priorizar la labor de este ministerio".

"No se ha justificado la necesidad de la reforma integral más que el cliché de decir que esa reforma reducirá los problemas de inseguridad. Falta un nexo causal ahí que nunca se explica", indicó.

Asimismo, el investigador del Centro Wiñaq resaltó que solo "el 16 % de este discurso se ha concentrado en inseguridad, y aún así, los avances que se han mostrado en la materia son sumamente ineficientes".

Sin precisión en aumento del sueldo mínimo ni en reordenamiento de ministerios

El investigador de Centro Wiñaq consideró "paradójico" que "los grandes anuncios del gobierno hayan carecido de precisión", tales como la fusión de ministerios y el incremento del sueldo mínimo.

"Sin embargo, sí se ha detallado cosas tan irrelevantes, a mi parecer, como una aplicación para mejorar las contrataciones públicas, que no es que sea negativo sino que era un nivel de detalle que incrementaba el tiempo de un discurso tan grande que pudo haber concentrado esfuerzos en detallar qué ministerios eran los que se van a unificar, porque quedamos en la incertidumbre absoluta de no saber cuáles son y si es que estaba más o menos justificada su unificación", señaló.

"Probablemente, los propios ministros no estaban de acuerdo con eso, y de ahí la ambigüedad de no haber definido cuáles eran, porque si el mensaje fue aprobado en Consejo de Ministros, uno esperaría que anunciar a los ministros que se van a eliminar algunos de los ministerios no caería muy bien (…) El problema es que esto quede más como una medida populista que como una mejora de eficiencia de política pública", manifestó.

"Solo el 1.2 % del discurso se refirió a lucha contra la corrupción"

Fernando Tincopa resaltó que en el eje del mensaje titulado ‘Lucha contra la corrupción y orden público’, no se identificó "más de tres propuestas relacionadas a corrupción". "El gobierno no ha tenido un desarrollo de propuestas de políticas públicas ante corrupción o medidas anticorrupción pese a que así ha titulado varios de sus ejes en el discurso", aseveró.

"Nosotros identificamos que el peso que le dio a la temática de corrupción es solo de 1.2 % de todo su discurso. Alguna referencia a corrupción no va más del 1 %. Es curioso, porque esos cuestionamientos al actual gobierno parecen haberle condicionado a hacer ojos ciegos de resaltar alguna propuesta o medida anticorrupción", indicó.

"A mí me parece que la presencia de su hermano (Nicanor Boluarte) graficaba un poco el escenario en el que se encuentra el gobierno, entre la creación de falsos avances y cuestionamientos que la presidenta busca invisibilizar", añadió.

Tincopa consideró que si se asume "la posibilidad de que la corrupción está enquistada en el gobierno a nivel sistemático y en todo el aparato público", la creación de un nuevo ministerio podría representar un nuevo foco de operación de "pequeñas mafias" de la administración estatal.

"El hecho de que tengamos un ministerio como el de Infraestructura que agrupe toda la capacidad del poder de decisión de ejecución, de concentración de fondos para obras públicas, podría ser más bien un incentivo (…) para todas estas pequeñas mafias en el Estado para cooptar ese tipo de instituciones desde la etapa de formulación de su creación. Por eso, hay que tener bastante ojo en la reglamentación del proyecto, en la propuesta del proyecto de ley y en los detalles de la letra pequeña que podrían beneficiar la corrupción en el país", advirtió.