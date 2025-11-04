AC/DC confirmó su regreso a Sudamérica, pero no incluyó fecha en Perú

La legendaria banda de rock AC/DC confirmó su regreso a Sudamérica en 2026, como parte de su gira mundial Power Up Tour, aunque lamentablemente no incluyó a Perú entre sus escalas.

A través de sus redes sociales oficiales, la agrupación australiana informó que el tramo latinoamericano de su tour llegará a Brasil, Chile, Argentina y México, tras lo cual tiene pactadas diversas fechas en Estados Unidos y Canadá.

Estos son los conciertos confirmados por AC/DC en Latinoamérica:

-24 de febrero: Sao Paulo (Brasil)

-11 de marzo: Santiago (Chile)

-23 de marzo: Buenos Aires (Argentina)

-7 de abril: Ciudad de México (México)

Si bien no hay más fechas confirmadas, el espacio entre fecha y fecha abre la posibilidad de que AC/DC agregue más escalas en su visita por Latinoamérica. Sin embargo, esto está en el ámbito de la especulación.



AC/DC nunca ha visitado Perú

En sus más de 50 años de historia, AC/DC nunca ha visitado Perú. De hecho, Sudamérica no ha sido un destino fijo en sus diferentes tours alrededor del orbe.

Por ejemplo, la banda australiana no visitó Sudamérica durante su Rock or Bust World Tour, realizado entre 2015 y 2016.

Para la última visita de AC/DC a Sudamérica, tenemos que remontarnos al Black Ice World Tour, que se realizó entre 2008 y 2010.

El paso de la banda por esta región fue tan memorable, que editó el Blu-Ray Live at River Plate, grabado durante los tres conciertos que la agrupación ofreció en el Estadio Monumental de Buenos Aires.