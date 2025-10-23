Un sueño hecho realidad: Iron Maiden anuncia nuevas fechas de su gira mundial junto con Megadeth y Anthrax

Un sueño hecho realidad. La legendaria banda británica Iron Maiden anunció nuevas fechas de su gira mundial Run For Your Lives World Tour 2026, con presentaciones que tendrán como teloneros a ‘pesos pesados’ del thrash metal, como Megadeth y Anthrax.

A través de sus redes sociales oficiales, ‘La Doncella’ confirmó una serie de conciertos en Canadá, Estados Unidos y México, a partir de agosto de 2026.

Estas son las fechas confirmadas en Canadá y Estados Unidos:

-29 de agosto: Toronto

-3 de septiembre: Montreal

-5 de septiembre: Harrison

-9 de septiembre: Boston

-11 de septiembre: Bristow

-12 de septiembre: Charlotte

-15 de septiembre: Hershey

-17 de septiembre: Louisville

-19 de septiembre: Shakopee

-22 de septiembre: Chicago

-25 de septiembre: Los Ángeles

-29 de septiembre: San Antonio

Las leyendas del thrash metal Megadeth -en plena gira de despedida- telonearán a Iron Maiden en todas las fechas en Canadá y Estados Unidos, según la información divulgada.

En tanto, Anthrax se sumará a Megadeth y Iron Maiden en los conciertos de Montreal, Harrison, Los Ángeles y San Antonio.

Anthrax y Megadeth son dos de los máximos exponentes del thrash metal, al punto de ser considerados dentro de los ‘cuatro grandes’ del género, junto con Metallica y Slayer.



Iron Maiden en México

Iron Maiden también confirmó un concierto en Ciudad de México para el viernes, 2 de octubre de 2026, en lo que significa la primera fecha en Latinoamérica del Run For Your Lives World Tour 2026.

Para este recital, ‘La Doncella’ aún no ha anunciado bandas de soporte, pero en redes sociales los fanáticos han expresado su deseo de tener también como teloneros a Anthrax y Megadeth.

Al cierre de este informe, no se han anunciado más fechas para el tour mundial de Iron Maiden, algo que está generando mucha expectativa en Centroamérica y Sudamérica, ya que los próximos conciertos confirmados tendrían que ser en estas regiones.

