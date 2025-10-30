"Es hora de cerrar el círculo": Megadeth confirmó que incluirá cover de 'Ride the Lightning' en su último disco en estudio

¡Es oficial! Tras una serie de especulaciones, la legendaria banda de thrash metal Megadeth confirmó que incluirá un cover de Ride the Lightning, clásico de Metallica, en su último disco en estudio.

“Es hora de cerrar el círculo”, resaltó Megadeth en sus redes sociales oficiales, donde la agrupación compartió un video de Dave Mustaine -líder y fundador de la banda- explicando la razón detrás de esta inusual inclusión.

En el clip, el músico recordó que tuvo “mucho que ver” en la composición de Ride the Lightning, cuando aún pertenecía a Metallica. Según dijo, con este cover, Megadeth busca mostrar respeto por sus excompañeros, entre los que destacó a James Hetfield y a Lars Ulrich.

“Pensé que sería genial cerrar el círculo, mostrando respeto, tocando una de las canciones que he compuesto con Metallica y honrar nuestra amistad, a pesar de que esta se ha visto afectada por las emociones a lo largo de los años, cuando no éramos precisamente amigos. Pero algo que siempre he tenido es un enorme respeto por la forma de tocar la guitarra de James y por la composición de Lars”, resaltó Mustaine.



Ride the Lightning, al estilo Megadeth

Mustaine adelantó que la versión de Megadeth de Ride the Lightning será un poco más acelerada y con algunos cambios respecto a la canción original, lanzada en 1984 en el álbum homónimo.

“Improvisamos un poco con el solo; Teemu (Mäntysaari, actual guitarrista de Megadeth) y yo nos lo pasábamos el uno al otro. Quizás noten algunas diferencias en los tempos y, por supuesto, mi voz es distinta a la de James”, comentó.

“Pero, una vez más, se trata de cerrar el círculo y mostrar cómo James y yo, como guitarristas, contribuimos a cambiar el mundo”, sentenció.



El anuncio de Megadeth coincide con la confirmación de que Perú será parte de la gira de despedida de la banda. La agrupación se presentará el próximo 23 de abril en Costa 21. Todos los detalles de esta esperada presentación los encontrarás aquí.