Fito Páez en Lima: 'El amor 30 años después del amor' sigue siendo amor

Desde que se anunció que Perú estaría incluido en la gira del cantante argentino Rodolfo Páez, conocido internacionalmente como Fito Páez, se creó una gran expectativa entre los seguidores al poder ser parte de un show que se celebraría en honor al disco más vendido de toda Argentina, “El amor después del amor”, el cual este mismo año tuvo una reedición en colaboración con grandes cantantes como Andrés Calamaro, Mon Laferte, Elvis Costello entre otros.

Y llegado el día, se pudo confirmar que tras su última presentación en Perú en 2019 y una pandemia que confinó a todo el mundo, la fidelidad de sus fans seguía intacta e inclusive esta había sido heredada.

En todo el recinto se pudieron apreciar familias enteras desde abuelos, padres y nietos o inclusive grupos de amigos del colegio que habían estado separado durante muchos años; pero que, ante el evento de gran magnitud que representaba el concierto de Páez para ellos, habían decidido reunirse cada uno trayendo a sus respectivas parejas e incluso hijos que esperaron pacientemente la salida del compositor de Mariposa Tecnicolor, la cual se retrasó más de media hora.

“Lo mejor tarda en llegar”, fue el comentario de uno de los asistentes. Sin embargo, no fue una opinión compartida por todos. En cierto punto de la antesala, unos cuantos asistentes trataron de avanzar entre la multitud para poder acercarse un poco más al escenario, creando una mala reacción por el resto del público inquieto por la demora. Naturalmente, todos se tranquilizaron pasado un tiempo, volviendo a corear las canciones que sonaban de fondo pertenecientes a Cerati, Calamaro entre otros.

Fito Páez deleitó a los fans con los éxitos de su álbum 'El amor después del amor' en su concierto en Lima. | Fuente: Instagram (kandavuoficial)

Fito Páez deslumbró en gran concierto limeño con los éxitos de su disco más vendido. | Fuente: Instagram (kandavuoficial)

A las 10 y tantos minutos de la noche, finalmente se apagaron las luces y tras el primer verso de "El amor después del amor", salió el gran Fito Páez con una presencia musical inigualable domando al público peruano en tan sólo segundos que cumplía cada pedido del cantante como corear junto con Páez los estribillos o aplaudir a cierto ritmo e incluso competir en las zonas para descubrir cuál era la más fanática.

Canciones como “Dos días en la vida”, “La Verónica” “Tráfico por Katmandú” fueron presentadas una tras otra bajo los vítores del público limeño, sacándole una sonrisa al trovador argentino. Al terminar de presentar grandes éxitos como “La rueda mágica”, “Creo”, “Detrás del muro de los lamentos”, “Brillante sobre el mic” y “A rodar mi vida”, el cantante se tomó un receso de diez minutos cuyos diez últimos segundos fueron coreados a todo el pulmón en espera de su salida.

El segundo set de canciones comenzó con “Al lado del camino” y, si bien es cierto tuvo una buena acogida, “Yo vengo a ofrecer mi corazón” se robó gran parte de los gritos de la noche y es que tras hablar de lo agradecido que estaba con los exponentes peruanos como Chabuca Granda, volvió a agradecer mencionando a la afamada cantante peruana “Susana Baca”, que subió al escenario sorprendiendo a todos.

“Bueno, vamos a necesitar algo de silencio. Creo que así vamos a escuchar un prodigio peruano, del mundo, del cosmos”, fueron las palabras del argentino.

Fito Páez y Susana Baca sorprendieron al público en el Arena 1 de la Costa Verde. | Fuente: Instagram (kandavuoficial)

Y tras ofrecer su corazón junto con Páez, la maestra Baca recibió una ovación extendida por todos los asistentes que quedaron conmovidos y maravillados con aquella escena.

“11 y 6”, “Circo Beat” y “Ciudad de pobre corazones” fueron las últimas tres canciones antes del encore del concierto, siendo que en la segunda el mismísimo Fito Páez nos denominó el mejor público de toda la gira.

“Así como Argentina se llevó la copa del mundial, ustedes se llevan la copa del mejor público que me acompañó durante Circo Beat” despertando la euforia de los presentes. Sin embargo, las luces se apagaron tras un “Buenas noches, Lima. ¡Gracias!”, mas no hubo preocupación entre las personas porque sabían que Fito no podía irse así.

Y dicho y hecho, el escenario volvió a brillar junto con los primeros acordes de “Dar es dar” que luego le dio el pase a la tan esperada canción de la noche “Mariposa Tecnicolor”, aquella que marcó la infancia, adolescencia y adultez de muchos y que fue cantada en vivo por varios pequeños seguidores del argentino volviendo aquel momento uno inolvidable.

“Dale alegría mi corazón” fue la última canción de la noche

“Si tan sólo supiera que nos ha alegrado el corazón a nosotros”, dijo un asistente conmovido hasta las lágrimas por el angelical cierre de tremendo espectáculo y por las palabras finales del cantante que mostró su gratitud hasta el último segundo en el que estuvo sobre el escenario,

A las 12 y unos cuantos minutos, las luces se encendieron y solo quedó realizar el largo camino hacia la salida más lejana (la cual fue la única habilitada del Arena 1) tratando de recordar cada momento de lo vivido y desear con fuerzas volver a tener la oportunidad de revivirlo una vez más el próximo año quizá.