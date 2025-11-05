Fiebre por Guns N' Roses: fanáticos hacen largas filas bajo el sol en el Estadio Nacional

Decenas de seguidores, muchos vestidos de negro y con camisetas de la banda, llegaron desde tempranas horas para asegurar un buen lugar en el esperado show.

El furor por Guns N’ Roses se vive desde temprano en los alrededores del Estadio Nacional. Cientos de fanáticos se han congregado este martes desde las primeras horas de la mañana para esperar la apertura de puertas, prevista para las 4 p.m., y disfrutar del esperado concierto de la legendaria banda de rock estadounidense.

A pesar del intenso sol limeño, los seguidores permanecen en largas filas, muchos portando camisetas negras con el logo clásico del grupo, gorras y vinchas alusivas. Las inmediaciones del estadio han sido enrejadas y señalizadas por zonas para facilitar el ingreso del público, mientras efectivos policiales y personal de seguridad resguardan el orden.

Fans de distintas partes del continente

El evento ha convocado a fanáticos no solo de Lima, sino también del interior del país y del extranjero. “Estoy desde las 8 a.m., es mi segunda vez en Perú. Soy de Ecuador y vine solo por ellos. En 2022 estuve en su concierto en San Marcos y ahora vengo al Nacional con mi novio”, contó Belén, una fanática del grupo, en declaraciones a RPP.

Su pareja, José, también ecuatoriano, destacó la organización del evento. “En nuestro país no hay este tipo de conciertos, por eso hicimos todo el esfuerzo para venir. Todo está ordenado y con mucha seguridad. Incluso se me cayó el DNI y un fan peruano me ayudó a recogerlo”, relató.

Una espera cargada de emoción y camaradería

Entre los asistentes también hay seguidores que cumplirán un sueño de años. “Soy de San Martín de Porres y es mi primer concierto de Guns N’ Roses. Quería venir en 2010, y ahora que es la cuarta vez que vienen no podía perderlo. Vine solo, pero ya conocí gente acá, la comunidad es muy amable”, contó Jorge Mendoza.

El show de esta noche promete ser una de las citas más esperadas del año, con Axl Rose, Slash y Duff McKagan sobre el escenario del Estadio Nacional, en un reencuentro histórico con el público peruano.