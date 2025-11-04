Últimas Noticias
Guns N' Roses en Lima: fans se reúnen afuera del hotel Marriot previo al concierto en el estadio Nacional [VIDEO]

Fans de Guns N' Roses se reúnen afuera del hotel Marriot antes del concierto en el estadio Nacional
| Fuente: RPP
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Una locura! Diversos fanáticos lucieron vestimentas, discos y carteles de la banda Guns N' Roses antes de su esperado concierto en Lima este miércoles 5 de noviembre.

Fanáticos de Guns N' Roses se reúnen afuera del hotel Marriot antes del concierto en el estadio Nacional.
| Fuente: RPP

Guns N' Roses ya está en Lima. La mítica banda de hard rock y heavy metal, conformada por Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Melissa Reese e Isaac Carpenter, se encuentra en nuestro país esperando subir al escenario del Estadio Nacional para un electrizante concierto este miércoles 5 de noviembre.

Es así como alrededor de 20 fanáticos estuvieron en los exteriores del hotel Marriott, en el distrito de Miraflores, donde los músicos de Guns N' Roses vienen preparando su show con el fin de tocar sus memorables clásicos como: November Rain, Patience, Don't Cry, Sweet Child o' Mine, Welcome to the Jungle, Civil War, entre otros.

Varias personas estuvieron sentadas portando carteles, discos, merchadasing y carteles de Guns N' Roses con el fin de esperar que alguno de los miembros salga a saludar a sus fans. “Yo soy de Lima. Estoy con todas las energías, la buena vibra esperando ver a los Guns N' Roses que son mi banda favorita desde los 15 años”, comentó un fan caracterizado como el icónico guitarrista Slash.

Del mismo modo, otro fanático vino desde Ecuador a Lima para poder ver a la banda liderada por Axl Rose por tercera vez luego de haberlos visto en Ecuador el 2010 y en Argentina el 2016.

“Esta es mi tercera vez que los veré, ahora aquí en Perú. El fanatismo es tan grande por la banda que donde vayan siempre trato de ir aunque esté un poco en las medidas de mi economía, yo trato de venir a verlos”, señaló a las cámaras de RPP.

Cabe resaltar que esta es la cuarta ocasión que Guns N' Roses viene a nuestro país luego de haber dado conciertos el 2010 y 2016. Siendo su última presentación en el Perú el 2022 en el estadio de San Marcos. “Estaremos aquí toda la noche, hasta la madrugada. Esperamos verlos”, manifestó otro fan emocionado.

Guns N' Roses estará en Lima para un vibrante concierto este miércoles 5 de noviembre.
| Fuente: Instagram (gunsnroses)

¿Cuándo y dónde será el concierto de Guns N’ Roses en Lima?

El concierto de Guns N' Roses en Lima se llevará a cabo este miércoles 5 de noviembre en el Estadio Nacional, con el auspicio de Radio Oxígeno.

Horarios del concierto de Guns N’ Roses en Lima

Masterlive Perú, la empresa organizadora del concierto de Guns N' Roses en Lima, anunció en sus redes sociales que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 4 p.m. El espectáculo comenzará a las 6:50 p.m. con la actuación de los teloneros Amén, y Guns N' Roses subirá al escenario aproximadamente a las 8 p.m.

¿Cuál es el posible setlist del concierto de Guns N’ Roses en Lima?

Aunque el setlist exacto puede variar, aquí te dejamos una posible selección de canciones que podrías escuchar, basada en lo que la banda ha estado tocando en su gira:

  1. Welcome to the Jungle
  2. Mr. Brownstone
  3. Bad Obsession
  4. Chinese Democracy
  5. It's So Easy
  6. Pretty Tied Up
  7. Live and Let Die (cover de Wings)
  8. Yesterdays
  9. Shadow of Your Love
  10. Slither (cover de Velvet Revolver)
  11. Hard Skool
  12. Wichita Lineman (cover Jimmy Webb)
  13. You Could Be Mine
  14. Double Talkin' Jive
  15. Estranged
  16. Prostitute
  17. The General
  18. Coma
  19. Attitude (cover de Misfits) 
  20. Sabbath Bloody Sabbath (cover de Black Sabbath)
  21. Slash Guitar Solo
  22. Sweet Child o' Mine
  23. Civil War 
  24. November Rain
  25. Patience
  26. Human Being (cover de New York Dolls)
  27. Don't Cry
  28. Nightrain
  29. Paradise City
Después de su paso por Brasil, Argentina y Chile, Guns N' Roses llegará a Perú como parte de su gira internacional.
| Fuente: Instagram (gunsnroses)

Recomendaciones para el concierto de Guns N’ Roses en Lima

  • Asistir al concierto en taxi.
  • Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.
  • Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.
  • Habrá seguridad privada y servicio médico.
  • Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.
  • Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.
  • Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

Objetos prohibidos en el concierto de Guns N’ Roses en Lima

  • Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.
  • Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.
  • Alimentos y bebidas.
  • Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).
  • Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.
  • Accesorios con púas.
  • Punteros láser o led. iPads o drones.
  • Artefactos pirotécnicos.
  • Selfie sticks, trípodes y similares.
  • Cualquier objeto potencialmente peligroso.
  • Carteles y banderolas de gran tamaño.
  • Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.
  • Sillas plegables.
  • Sustancias psicotrópicas (drogas).

¿Cómo fueron los últimos conciertos de Guns N’ Roses en Lima?

Los últimos conciertos de Guns N’ Roses en Lima han sido eventos memorables que dejaron una huella imborrable en los fanáticos peruanos. La banda se presentó en la capital peruana en tres ocasiones: 2010, 2016 y la más reciente en octubre de 2022 en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

El show de 2022 fue parte de su gira mundial y marcó el regreso de la formación clásica con Axl Rose, Slash y Duff McKagan. El estadio se llenó con más de 33,000 asistentes que vibraron con una selección de más de 20 canciones emblemáticas. El setlist incluyó clásicos como: Welcome to the Jungle, Sweet Child o' Mine, November Rain y Paradise City, así como covers de artistas como Bob Dylan y Wings.

