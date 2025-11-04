Guns N' Roses en Lima: fans se reúnen afuera del hotel Marriot previo al concierto en el estadio Nacional [VIDEO]

Fanáticos de Guns N' Roses se reúnen afuera del hotel Marriot antes del concierto en el estadio Nacional. | Fuente: RPP

Guns N' Roses ya está en Lima. La mítica banda de hard rock y heavy metal, conformada por Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Melissa Reese e Isaac Carpenter, se encuentra en nuestro país esperando subir al escenario del Estadio Nacional para un electrizante concierto este miércoles 5 de noviembre.

Es así como alrededor de 20 fanáticos estuvieron en los exteriores del hotel Marriott, en el distrito de Miraflores, donde los músicos de Guns N' Roses vienen preparando su show con el fin de tocar sus memorables clásicos como: November Rain, Patience, Don't Cry, Sweet Child o' Mine, Welcome to the Jungle, Civil War, entre otros.

Varias personas estuvieron sentadas portando carteles, discos, merchadasing y carteles de Guns N' Roses con el fin de esperar que alguno de los miembros salga a saludar a sus fans. “Yo soy de Lima. Estoy con todas las energías, la buena vibra esperando ver a los Guns N' Roses que son mi banda favorita desde los 15 años”, comentó un fan caracterizado como el icónico guitarrista Slash.

Del mismo modo, otro fanático vino desde Ecuador a Lima para poder ver a la banda liderada por Axl Rose por tercera vez luego de haberlos visto en Ecuador el 2010 y en Argentina el 2016.

“Esta es mi tercera vez que los veré, ahora aquí en Perú. El fanatismo es tan grande por la banda que donde vayan siempre trato de ir aunque esté un poco en las medidas de mi economía, yo trato de venir a verlos”, señaló a las cámaras de RPP.

Cabe resaltar que esta es la cuarta ocasión que Guns N' Roses viene a nuestro país luego de haber dado conciertos el 2010 y 2016. Siendo su última presentación en el Perú el 2022 en el estadio de San Marcos. “Estaremos aquí toda la noche, hasta la madrugada. Esperamos verlos”, manifestó otro fan emocionado.